Gavi ya tiene el alta médica: podrá volver a jugar con el Barcelona más de 200 días después

Gran noticia para el Barcelona y Hansi Flick la que han recibido este sábado con el alta médica de Gavi. El mediocentro andaluz podrá volver a jugar con la camiseta azulgrana más de 200 días después este domingo en la jornada 28 de la Liga contra el Sevilla en el Camp Nou. El entrenador alemán planea darle algunos minutos durante el transcurso del partido.

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Hace un mes, a mediados del mes de febrero, Gavi volvió a entrenar con el grupo y su recuperación total cada vez estaba más cerca. Pero en el Barcelona querían ir muy despacio con él. No querían correr riesgos con un jugador que en los últimos años lo ha pasado muy mal con las lesiones de rodilla.

Gavi no juega un partido con el Barcelona desde el pasado 23 de agosto en casa del Levante. Disputó 45 minutos y pocos días después se lesionó en su rodilla. Eran unas molestias que poco a poco se fueron complicando, hasta que a finales de septiembre se sometió a una artroscopia. Desde ese momento ha estado en el dique seco perdiéndose casi toda la temporada.

Gavi ya está de vuelta

✅ ¡Gavi ha recibido el alta médica y está disponible para el partido de mañana ante el Sevilla! pic.twitter.com/bzCvEndEFO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 14, 2026

Más de 200 días después, Gavi ha recibido el alta médica este sábado y podrá regresar a los terrenos de juego en el Barcelona-Sevilla de la jornada 28 en el Camp Nou. Empezará en el banquillo, pero Hansi Flick planea darle algunos minutos en la recta final del partido.

Gavi ya estuvo junto a la expedición del Barcelona a comienzos de semana en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle. Viajó junto al grupo sin el alta médica en un gran detalle de Hansi Flick con él. Una indicación de que el final de su recuperación cada vez estaba más cerca. Y así ha sido.