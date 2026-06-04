Cobolli utiliza la ducha de Nadal como amuleto en Roland Garros: «Es la que usó durante 14 años»

Italia da un golpe sobre la mesa en Roland Garros. Sin Sinner y Musetti, las dos mejores raquetas italianas, el tenis italiano presume de bonanzas. A cuartos de final llegaron Berrettini, Arnaldi y Cobolli, y habrá garantizado un representante azzurro en la final. El último, tras dejar por el camino a Aliassime, uno de los favoritos para llegar al partido por el título. Cobolli, tras el partido, reveló una curiosidad relacionada con Rafa Nadal.

Se describe como supersticioso. «Esta semana estoy yendo a cenar al mismo restaurante, pido el mismo menú, me ducho en la misma ducha… Estoy un poco más loco esta semana», reconoció. Su último tangible es el quid de la cuestión porque es la misma en la que se ha duchado Nadal durante 14 años. «Hace tiempo me estaba duchando y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Me dijo que era su ducha desde hacía 14 años, creo que lo mejor que he hecho es ducharme», dijo Cobolli entre risas.

Cobolli alcanza sus primeras semifinales en Roland Garros, ronda a la que Nadal llegó en 15 ocasiones. Palabras mayores. «Significa mucho para mí, y es mi primera semifinal en un Grand Slam. Es un sueño hecho realidad, y creo que hoy jugué un muy buen partido, incluso después de un primer set complicado en condiciones difíciles. Estoy muy contento con mi actuación. Sin duda será otro derbi, pero creo que debemos alegrarnos por el tenis italiano», dijo el italiano.

España también extiende su supremacía en Roland Garros. Una pregunta se cierne sobre la Philippe Chatrier. ‘¿También es español?’, se cuestiona cuando Rafa Jódar remonta a Pablo Carreño y sella su clasificación a cuartos de final, ronda en la que se bate este martes con Zverev por un puesto en semifinales. ‘Otra vez…’, deberán pensar los aficionados franceses. La supremacía de España en Roland Garros es perenne.

Se fue Rafa Nadal y llegó Carlos Alcaraz primero y ahora Rafa Jódar. Aunque la pléyade de raquetas nacionales que ha reinado en París guarda un sinfín de ilustres nombres, todos los que figuran en los últimos 30 años. España no ha faltado a su cita con los cuartos de final en Roland Garros desde 1997. Es decir, siempre ha habido un tenista español en las últimas 30 ediciones del Grand Slam de arcilla.