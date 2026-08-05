La FIFA denuncia «ataques contra su integridad» y ensalza la figura de Infantino tras la cumbre de Marruecos

La FIFA ha lanzado un comunicado tras la cumbre de urgencia celebrada en Rabat en la que, presuntamente, Gianni Infantino ha ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de que la Confederación Africana de Fútbol le apoye en un momento tan delicado. El organismo internacional denuncia un «ataque contra su integridad», así como contra «su buen gobierno», y revela que tomarán «todas las medidas necesarias para salvaguardar su nombre y reputación». La cumbre, convocada de urgencia, ha servido para que el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y los miembros de la Junta Directiva reiteren su apoyo al máximo mandatario.

El rector del fútbol mundial ha destacado que la reunión de urgencia convocada en Marruecos ha sido «constructiva y positiva», tras los últimos acontecimientos que han dejado en una situación delicadísima a Infantino. Reconocen errores y una «necesidad de mejorar los procesos» una vez que han renunciado al plan de vender el 20% del Mundial, bautizado como FIFA Forward Enterprise.

Señalan que la cumbre servirá para que la FIFA recupere el respaldo que ha perdido en los últimos días por parte de organismos de gran relevancia en el mundo del fútbol: «La dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la organización, contribuirán a restaurar la confianza en la institución y permitirán preparar los grandes eventos y desafíos futuros de manera unida y transparente».

Afirman que, en la cumbre, han respaldado que «pueden y deben mejorarse» los procesos de comunicación e interacción para «aumentar la eficiencia y eficacia» de las ideas que se aborden en un futuro. También ensalzan «la excelente labor de la administración» tanto de la institución como, particularmente, de su presidente para la «exitosa organización» del pasado Mundial. «No habría sido posible», señalan, «sin que el presidente de la FIFA, el secretario general y la administración de la FIFA actuaran con una sola voz».

Descartan definitivamente la venta del Mundial

Ante la retirada de los apoyos a Infantino liderados por la UEFA por el proyecto de venta del Mundial, la FIFA ha vuelto a dejar claro que retiran por completo la idea. Afirman que ha servido de aprendizaje de cara a un futuro y, eso sí, anuncian que no consentirán ataques contra Infantino o cualquier otro órgano dependiente de la institución.

«La reunión también abordó la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), reconociéndose que se cometieron errores durante el proceso. Se acordó que nunca fue intención de la FIFA que el Consejo de la FIFA y las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso y que este debió haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que también se cometieron errores después de que la propuesta se filtrara a los medios de comunicación», señalan.

«Siempre hay lecciones que aprender, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos a la luz de esta experiencia. No obstante, en este caso es importante subrayar que, aunque se cometieron errores, todas las actuaciones se llevaron a cabo en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA», prosiguen en el extenso comunicado publicado.

«La FIFA trabajará estrechamente con las partes interesadas para estudiar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de sus 211 asociaciones miembro, las confederaciones y las asociaciones regionales», finalizan.