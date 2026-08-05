Infantino busca apoyos a la desesperada: también chantajea a las federaciones de África con la final del Mundial 2030

Gianni Infantino está completamente acorralado. Después de que su proyecto de vender el Mundial haya sido desvelado y rechazado por las grandes federaciones internacionales, el presidente de la FIFA está tratando de aferrarse al cargo. UEFA se ha posicionado contra él y su manera de contrarrestar el poder del fútbol europeo ha sido sobornando al fútbol africano. Lo ha hecho ofreciéndole la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de garantizarse el apoyo de las 54 federaciones que componen la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

De esta manera, Infantino se aseguraría llegar a las elecciones de 2027 y no dimitir ahora, como están pidiendo desde las grandes federaciones mundiales y como han solicitado leyendas del mundo del fútbol. Además tendría muchas opciones de salir reelegido en los comicios. Todo, tras ocultar su plan de vender el 20% de las competiciones organizadas por FIFA –incluyendo el Mundial– a fondos de inversión entre los que se encontraba el del yerno de Donald Trump. Ese plan pretendía que se aprobase garantizando 20 millones de euros a cada una de las 209 federaciones que componen FIFA.

Después de que la prensa inglesa revelara sus planes y que el mundo del fútbol cargase con dureza contra él, Infantino se ha sacado un as bajo la manga. El presidente se aferra al poder y, para ello, ha solicitado en una cumbre de urgencia celebrada en Rabat que las 54 federaciones africanas le apoyen. Como contraprestación, garantiza que la final del Mundial 2030 se juegue en Casablanca, en lugar de hacerlo en el Santiago Bernabéu.

El Mundial 2030 ha sido objeto de polémica desde que se anunciara su celebración en España, Portugal y Marruecos. El país norteafricano inició desde entonces un movimiento para llevarse la mejor parte de una fiesta a la que había sido invitado, puesto que en un primer momento la organización recaía sobre los dos países ibéricos. Estrecharon su relación con la FIFA y se anticiparon a la hora de desvelar que organizarían el Mundial, así como al destapar cuál sería el logo y el lema –Yalla Vamos–, colocando en primer lugar tanto el nombre de Marruecos como la palabra yalla.

La final del Mundial 2030 en disputa

En las últimas semanas, España había ganado enteros para albergar la final del Mundial 2030 en Madrid, puesto que no había mejor baza para ello que ser campeona del mundo. El título logrado y un escenario emblemático como el Santiago Bernabéu parecían ser razones suficientes para que el partido que decidirá al ganador de la próxima Copa del Mundo se celebrara en nuestro país, pero Marruecos ha querido seguir presionando a FIFA.

Desde el país árabe no se daban por vencidos y han estrechado sus lazos con Infantino en los últimos años para ganarse su favor y conseguir llevar a Casablanca la final del Mundial. Ahora, en el momento más delicado del dirigente suizo en el cargo, llega ese ofrecimiento. Infantino sabe que está muy tocado y que necesita recuperar apoyos ante la pérdida del respaldo de la UEFA y las dudas de la confederación sudamericana, CONMEBOL. Por ello, ha ofrecido a Marruecos celebrar la ansiada final en su casa, a cambio de que las 54 federaciones de CAF le apoyen. De esa manera, se asegura ganar tiempo de cara a las futuras elecciones y no verse obligado a dimitir.