Figo despedaza a Infantino y se une a los que piden su dimisión: «Es tarde para salvar su dignidad»

Luís Figo ha aprovechado sus redes sociales y la prensa inglesa para despedazar a Gianni Infantino y pedir su dimisión fulminante como presidente de la FIFA. El ex jugador portugués ha publicado un extenso texto donde deja por los suelos al máximo mandatorio del fútbol internacional con frases realmente duras y demoledoras contra su figura.

«Hoy me uno a otros de todo nuestro deporte y pido que Gianni Infantino renuncie como Presidente de la FIFA. Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir», comenzó señalando Luis Figo en un extenso comunicado contra el actual presidente de la FIFA.

«Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora», añadió el ex futbolista portugués pidiendo la dimisión de Infantino.

«Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse. He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte. Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado», declaró Figo señalando a Infantino.

«El hombre que haría algo así, el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del juego y no debería tener cabida en su futuro. Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial? Si se trataba de un plan tan sólido, ¿por qué no informar a sus miembros sobre los riesgos, así como sobre los beneficios que usted describe?», dijo Figo desmontando los argumentos del propio Infantino.

Demoledor comunicado de Figo contra Infantino

Un comunicado de Figo contra Infantino que es demoledor: «Si el plan era tan obvio, ¿por qué no ser honestos sobre el hecho de que al final te iba a dar un trabajo de 30 dólares al año? Pero nada de esto se hizo. Porque no es una buena idea. No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan las firmas de capital privado. No es valiente no explicar que, una vez vendida tu participación, esta se pierde para siempre y que has desheredado a tus sucesores como propietarios de la Copa del Mundo. Y no es honesto cuando no mencionas que, después de haber entregado la Copa del Mundo en bandeja de plata a tus colegas en Washington D.C., te van a dar un trabajo que vale cinco veces tu salario actual».

Más de Figo contra el presidente de la FIFA: «Nada de esto resulta sorprendente si se tiene en cuenta la larga lista de abusos que ha infligido a la reputación del fútbol, ​​desde suspender y revocar decisiones disciplinarias hasta infringir las reglas del juego por un espectáculo en el descanso, nada se interpone en el camino de complacer a sus amigos. Tampoco sorprende leer los comentarios del príncipe Ali (presidente de la Federación Jordana de Fútbol), quien pone de manifiesto el comportamiento mafioso de la FIFA de Infantino, que obstaculiza el trabajo y la financiación de su federación para conseguir una carta de nominación y así permitir que continúe el reinado del terrible interés propio. El fútbol sí necesita una discusión sobre el dinero. Pero no sobre el dinero que podría salir del juego para los inversores o sobre los inflados salarios de los administradores. Me refiero al dinero que debería invertirse en la construcción de campos deportivos y la formación de entrenadores para garantizar que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de enamorarse del deporte más bello del planeta. Me refiero, por ejemplo, a los 5.000 millones de dólares de las reservas de la FIFA. ¿Cuántas acciones se podrían comprar con eso en esta trama turbia y clandestina? ¡Todas! Así que, después de todo, no hay necesidad de inversión externa».