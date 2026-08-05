Alta traición del presidente del Gobierno

Lo que está ocurriendo en España en estos últimos cuatro días no tiene precedentes en una nación seria y europea. Me encontraba en París precisamente el jueves 30 terminando un programa en la Radio Internacional de Francia, para hablar sobre la situación de España, cuando saltaban en mi teléfono al encenderlo de nuevo las primeras noticias de la invasión de España por parte de decenas de miles de marroquíes entrando por la frontera de Ceuta, y también, aunque en pequeña escala comparativa, al día siguiente en Melilla.

En la mesa de la redacción de la radio francesa no daban crédito a lo que les decía e inmediatamente también ellos estaban recibiendo simultáneamente información fidedigna. Nos miramos con sorpresa mayúscula, pues buena parte de lo que habíamos hablado en el programa en relación a lo que es un primer ministro europeo sin categoría ni crédito alguno se reconfirmaba en vivo y en directo, comprobando los hechos de una invasión, no solamente de las fronteras españolas, sino de las europeas.

Precisamente el martes y miércoles pasado quería haber escrito sobre algo que, no por delicado, estaba pasando desapercibido dada la enorme gravedad de los incendios en muchos lugares de España, y era la entrada en Ceuta en los últimos diez días de cerca de dos mil personas, en sí mismo otra invasión… Ello se producía, insisto, diez días antes del fatídico jueves 30 y nadie se echó la mano a la cabeza, y por supuesto, el Gobierno menos que nadie.

En directo hemos visto cómo esas masas de personas invadían España, pero no solamente por el mar, sino por tierra, y durante horas nuestras fronteras abiertas a la fuerza sin poder hacer absolutamente nada para poder parar esa invasión. Consecuencia directa a día de hoy, más de ochenta muertos y una tragedia indescriptible, de la que el Gobierno ni habla para exigir necesarias e imprescindibles responsabilidades a Marruecos, por lanzar a la muerte a tantos marroquíes. Consecuencia directa así mismo, los españoles ceutíes sin poder salir a la calle, confinados, sufriendo asaltos, sin poder abrir sus tiendas y empresas, sin poder ir al trabajo o a sus quehaceres diarios, presionados en ataque masivo y organizado, respondiendo a un patrón y un plan, y siendo ello así mismo la definición de un delito de lesa humanidad. ¡España secuestrada, los españoles secuestrados en nuestra propia nación!

Un primer ministro europeo, el español, que hace dejación de sus funciones a ojos del mundo entero. Un presidente de Gobierno que sabía antes lo que se estaba preparando, como al menos supimos todos con la entrada invasora de 2.000 marroquíes diez días antes. 60.000 personas son perfectamente identificables cuando están preparando una invasión y además, si no fuera así, aún sería mucho peor. Pero el caso es que una invasión que prácticamente iguala en cantidad a la población ceutí —imaginemos Madrid invadida en horas por cinco millones de personas— no se puede improvisar en absoluto. Y justo en el día de la fiesta de la entronización del rey de Marruecos y justo cuando se indultan como consecuencia de ello a casi dos mil personas. ¿Habrán formado parte de la invasión?

¿Qué hace el Gobierno el jueves 30? Pues acudir a la fiesta de la entronización la misma tarde, en la embajada de Marruecos, como si nada estuviera pasando, mientras decenas de miles ya han entrado y durante la fiesta aún seguir miles más haciéndolo. Una indecencia inasumible.

El presidente del Gobierno acude junto al ministro del Interior el viernes 31 a Ceuta, pero no declara la emergencia nacional, y tampoco ninguna acción excepcional, diciendo que es un ataque y una violación a la integridad territorial de España, pero atribuyendo a las mafias lo ocurrido, y que se han apoyado en la sentencia del Supremo. El presidente de la ciudad de Ceuta, Vivas, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, ha lamentado la falta de garantías y que no se hayan adoptado medidas excepcionales. Tampoco le habían hecho caso desde hacía muchos días atrás advirtiendo de la situación.

Ahora eso sí, el ministro de Exteriores llama a consultas al embajador de Italia. ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Por qué no llama a consultas primero a Marruecos, lógicamente? Y también, si quiere, después a las otras 22 naciones de la Unión Europea que han escrito una carta conjunta exigiendo seriedad y firmeza en las fronteras. Las pocas naciones que quedan, aunque no firmantes, están pensando parecido… He de decir, y mañana Europa convoca a España para exigir soluciones.

Un presidente de Gobierno que, con su conducta conocida de dejación dolosa de responsabilidad con Marruecos y la conducta más tenebrosa, oscura y desconocida, con no sabemos qué pactos o de acuerdos no aprobados por el parlamento, admite una acción gravísima que atenta contra la seguridad, soberanía, independencia e integridad territorial de España, y ello se llama delito de lesa patria, también similar a un delito de lesa traición, hoy llamado alta traición, y así mismo delito contra la defensa nacional. Como muestra de su indolencia y traición, a la vuelta de Ceuta nos deleita con una lista musical para pasar unas divertidas vacaciones. Espero que mañana en la reunión extraordinaria europea por la invasión, así mismo de Europa, lo primero que se haga es felicitarle por tan importante recomendación musical veraniega.

¡Dimisión y exigencia de todas las responsabilidades a un primer ministro traidor a España y a toda Europa!