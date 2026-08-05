Pitingo, a su bola tras romper con Laura Escuredo: «Yo sólo veo Netflix»

Pitingo ha reaparecido públicamente tras su ruptura con Laura Escuredo y lo ha hecho en un momento especialmente delicado. El cantante ha acudido este miércoles al Tanatorio Crematorio Sur de Madrid para despedir a Pepe Habichuela, uno de los grandes maestros del flamenco, fallecido a los 82 años. Una cita marcada por la emoción y el dolor en la que, inevitablemente, los periodistas han aprovechado para preguntarle por las últimas declaraciones de su ex prometida, que recientemente ha dejado claro que no existe posibilidad alguna de reconciliación entre ambos.

Pitingo ha preferido mantener una postura discreta y no entrar en detalles sobre su vida sentimental. El artista ha dejado claro desde el primer momento que no consideraba que aquel fuera el momento para hablar de su ruptura, ya que toda su atención estaba puesta en la pérdida de Pepe Habichuela, una figura fundamental en su trayectoria y alguien a quien profesaba un enorme cariño. «No es momento, estamos hablando del tío Pepe Habichuela», ha respondido cuando los medios de comunicación le han preguntado directamente por las palabras de Laura Escuredo. Aun así, Pitingo sí ha querido responder cuando le han preguntado por cómo se encuentra después de la separación. Y lo ha hecho con una frase contundente y sin demasiadas explicaciones: «Estoy estupendo. O sea, mi vida es estupenda».

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El cantante ha tratado así de transmitir tranquilidad y normalidad, pese a que la ruptura se ha producido después de que ambos llegaran a anunciar incluso su compromiso y sus planes de boda.

La historia de amor entre Pitingo y Laura Escuredo había dado un giro inesperado hace apenas unos meses. Después de reencontrarse más de tres décadas después de haber sido su primer amor, la pareja recuperó su relación y vivió una segunda oportunidad que parecía consolidarse rápidamente. El cantante llegó a pedir matrimonio a la empresaria y ambos comenzaron a preparar su enlace. Sin embargo, apenas cinco meses después de anunciar su compromiso, la relación llegó a su fin.

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En los últimos días, además, Laura Escuredo ha hablado públicamente sobre la ruptura y ha sido especialmente contundente al descartar cualquier posibilidad de retomar la relación. La empresaria ha asegurado que «no hay marcha atrás bajo ningún concepto» y ha explicado que se trata de una decisión definitiva. También ha reconocido sentirse en paz con el final de la relación y ha asegurado que considera que la separación es lo mejor tanto para ella como para su hijo. Unas declaraciones ante las que Pitingo, por ahora, ha optado por el silencio. De hecho, cuando los periodistas le han preguntado directamente por las palabras de su exprometida, el cantante ha insistido en que no quería entrar en esa conversación. «Yo, de verdad, no escucho nada ni he visto nada», ha asegurado, explicando que está centrado en su trabajo y en su día a día.

«Nada más que veo Netflix y estoy todo el día en el estudio grabando», ha añadido con cierta naturalidad, tratando de restar importancia a las preguntas sobre su situación sentimental. Incluso cuando le han preguntado si ya se encuentra recuperado de la ruptura, Pitingo ha vuelto a tirar de humor para esquivar la cuestión: «Que yo solo veo Netflix». El artista no ha querido ofrecer más detalles sobre cómo está viviendo personalmente el final de su relación y ha preferido poner el foco en otros asuntos.

Y es que la jornada tenía para él un significado muy diferente. Pepe Habichuela fue una figura clave en sus comienzos musicales y Pitingo ha querido aprovechar su presencia en el tanatorio para reivindicar la importancia que tuvo el guitarrista en su carrera. Visiblemente emocionado, ha definido al fallecido artista como «un genio» y «una maravillosa persona». «Era un genio, una leyenda de la guitarra. Me ayudó mucho en mis comienzos. Es un día duro», ha explicado Pitingo, que ha recordado especialmente la generosidad de Pepe Habichuela con las nuevas generaciones. Para él, la pérdida del guitarrista supone un golpe especialmente doloroso por el vínculo personal y profesional que mantenían.