Pitingo rompe con Laura Escudero y cancela su boda, cinco meses después de anunciarla

Pitingo y Laura Escudero han puesto punto final a su relación sentimental. Así lo ha confirmado el programa Y ahora Sonsoles en exclusiva después de varias semanas en las que no paraban de surgir rumores de una posible crisis. Según ha explicado Isabel Rábago desde el espacio televisivo mencionado, «se han separado de mutuo acuerdo y actualmente mantienen una relación cordial. «Lo que a mí se me dice es que han decidido tomar caminos por separado, pero nos seguimos respetando y queriendo, aunque cada uno centrado en su vida», señalaba.

Por otro lado, Pilar Vidal apuntaba que no había habido terceras personas por ninguna de las dos partes y que, simplemente, «se habían dado cuenta de que no eran tan almas gemelas». Además, la periodista sacaba a la luz que el artista afrontaba con tranquilidad esta nueva etapa y que, desde hacía unas semanas, vivía en un ático junto a su hijo Manuel, nacido fruto de su matrimonio con Verónica Fernández.

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Como no podía ser de otra manera, la noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños. Y es que cabe recordar que hace tan solo cinco meses anunciaron sus planes de boda, los cuales han quedado completamente rotos tras conocerse su ruptura. Su romance parecía avanzar por el mejor de los caminos, ya que comunicaron su enlace matrimonial tan solo unas semanas después de presentarse públicamente como pareja. Aunque lo cierto es que se conocían desde hace más de 30 años, ya que Laura fue la primera novia de Pitingo. «La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años, y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad», llegóa expresar el cantante en su perfil oficial de Instagram.

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Intentando evitar malentendidos, el intérprete de Y llegó Manuel explicó que Laura no fue el motivo de su separación con Verónica y que su romance comenzó tiempo después del fin de su matrimonio. Sin embargo, parece que esta historia tampoco ha llegado a buen puerto. Y es que, según Isabel Rábago y Pilar Vidal, ya no están juntos. La última vez que compartieron contenido juntos en el universo 2.0 fue el pasado mes de mayo, cuando compartieron un vídeo en conjunto en el que se les vería disfrutando en una terraza mientras tomaban un helado. «Nos pasamos la vida buscando grandes momentos, y casi siempre estaban en los pequeños», escribían por aquel entonces sin saber que, en cuestión de días, su amor iba a terminar.