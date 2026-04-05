Pitingo adelanta los detalles de su boda con su primer gran amor, Laura: «30 años después nos hemos encontrado»
Pitingo se separó de Verónica Fernández y empezó una nueva etapa
Laura Escuredo es el primer amor del cantante y ahora vuelven a estar juntos
Pitingo recalca que está viviendo uno de los momentos más felíces de su vida
Pitingo atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. Tras anunciar en 2025 el final de su matrimonio con Verónica Fernández, relación que se prolongó durante más de tres décadas y de la que nació su único hijo, el artista ha iniciado una nueva etapa sentimental junto a quien fue su primer amor de juventud, Laura Escuredo. Ahora, ambos se preparan para dar un paso más en su relación con una boda cuyos detalles comienzan a conocerse.
El intérprete ha confirmado algunos aspectos de ese futuro enlace tras ofrecer un concierto en el emblemático Teatro Circo Price de Madrid, donde presentó su espectáculo Pitingo y punto. Durante su última intervención, el artista ha reconocido que se encuentra en una etapa especialmente ilusionante tanto en lo personal como en lo profesional, mientras compagina los preparativos del enlace con su agenda musical.
Un inesperado reencuentro
La historia que ha llevado a Pitingo a preparar una nueva boda tiene un marcado componente emocional. El cantante sorprendió en octubre de 2025 al anunciar públicamente a través de sus redes sociales que se había divorciado de Verónica Fernández, con quien había mantenido una relación durante más de 30 años.
Aunque la separación se había producido aproximadamente un año y medio antes, el artista había preferido mantenerla en el ámbito privado durante un tiempo. Fue precisamente el reencuentro con Laura Escuredo lo que lo llevó finalmente a hacer pública la ruptura y a compartir con sus seguidores que había recuperado la ilusión sentimental.
Apenas unos meses después de confirmar que volvía a estar enamorado, el cantante anunció también su compromiso matrimonial. Lo hizo a comienzos de febrero de este mismo año con una publicación en Instagram que no tardó en llamar la atención de sus seguidores.
«Fue mi primer amor, el primero. Yo tenía 14 años y ella 15. Y 30 años después nos hemos reencontrado. Y luego… casualidades de la vida, pues que ella está separada también y con un hijo de 14 años, yo con mi hijo de 14 años también. Y así después como otra vez, como un flechazo otra vez de nuevo, o sea que feliz de la verdad», acaba de declarar ante los micrófonos de una conocida agencia.
La boda de Pitingo
Aunque todavía no se han concretado muchos detalles del enlace, el propio artista ha adelantado que la boda podría celebrarse a lo largo de este mismo año. En sus declaraciones recientes explicó que el proceso de organización avanza poco a poco, adaptándose a una agenda profesional que continúa siendo muy intensa.
El cantante ha reconocido que se encuentra en una etapa especialmente positiva, en el que el trabajo, la vida personal y la salud parecen alinearse de forma favorable. Ese equilibrio es, según explicó, lo que le permite afrontar con serenidad los preparativos de un acontecimiento tan importante.
Por ahora, algunos aspectos clave del enlace siguen siendo una incógnita. Entre ellos, la fecha exacta de la ceremonia o los estilismos que lucirán los novios en el momento del «sí quiero». El artista lo comentó con humor, reconociendo que todavía quedan varias decisiones por tomar antes de que llegue el gran día.
«La verdad es que es uno de los momentos más bonitos de mi vida, y ahí estamos, preparando poco a poco. Se me junta con trabajo, por supuesto, gracias a Dios, pero feliz trabajo, amor, salud», comenta con total naturalidad.
Una historia muy especial
El vínculo entre Pitingo y Laura Escuredo tiene una historia que se remonta a la adolescencia. El cantante recordó que ella fue su primer amor cuando ambos eran muy jóvenes. Según ha explicado, se conocieron cuando él tenía 14 años y ella 15. Aquella relación juvenil quedó en el recuerdo durante décadas, hasta que el destino volvió a cruzar sus caminos muchos años después.
Ese reencuentro se produjo en un momento particular para ambos. Laura también estaba separada y tenía un hijo de 14 años, una coincidencia que el cantante menciona como uno de esos giros inesperados que a veces depara la vida.
El protagonista de nuestra noticia ha descrito lo ocurrido como un nuevo flechazo, una sensación que revive el sentimiento que experimentaron cuando eran adolescentes. Para él, ese reencuentro ha tenido un significado muy especial, hasta el punto de convencerse de que Laura es la mujer con la que quiere compartir esta nueva etapa.
Pitingo también ha querido destacar el respaldo que ha recibido de su entorno familiar. Según explicó, tanto su hijo como el resto de su familia han acogido con entusiasmo su nueva relación. Por otro lado, asegura que sus seres queridos se muestran felices al verlo nuevamente ilusionado. Ese apoyo, según dice, ha sido fundamental para afrontar con tranquilidad el proceso de reconstruir su vida personal después de una separación tan larga.
Sin embargo, el cantante ha preferido mantener discreción respecto a la reacción de su ex mujer ante su próximo matrimonio. No quiere entrar en ninguna polémica y prefiere centrarse en el momento tan especial que está viviendo.