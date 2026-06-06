La infanta Sofía esquiva el protocolo tradicional ante el Papa León XIV con un detalle blanco en su vestido

El Papa León XIV está realizando una visita histórica a España y todos los protocolos se han activado con motivo de su presencia. A primera hora de la mañana aterrizaba en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde era recibido por los Reyes de España junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Horas después, el Pontífice se trasladaba hasta el Palacio Real, donde volvía a encontrarse con Felipe VI y la Reina Letizia, esta vez acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, cuya imagen estuvo marcada por la sobriedad. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

En una visita de esta magnitud, el protocolo adquiere una importancia especial y la Familia Real española volvió a demostrar que domina a la perfección el lenguaje de los símbolos. Mientras la Reina Letizia podía hacer uso del conocido «privilegio del blanco», reservado a determinadas reinas católicas, Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía optaron por un estilismo mucho más discreto y acorde con las normas tradicionales que rodean este tipo de encuentros.

En el caso del Rey, el protocolo permite acudir con traje oscuro, generalmente negro o azul marino, acompañado de camisa blanca y una corbata sobria. Leonor y Sofía, por su parte, apostaron por estilismos negros, el color que históricamente ha estado vinculado a las audiencias papales para aquellas mujeres que no disfrutan del privilegio del blanco. Diseños elegantes, discretos y sin concesiones a los excesos, en línea con el carácter institucional del acto.

También llamó la atención la ausencia de joyas llamativas. Aunque actualmente no existe una prohibición estricta, la tradición vaticana recomienda una imagen especialmente contenida en este tipo de recepciones. De hecho, tanto Leonor como Sofía prescindieron de collares, pulseras o anillos, apostando únicamente por pequeños pendientes prácticamente imperceptibles. La sobriedad fue la gran protagonista.

Sin embargo, hubo un detalle en el estilismo de la infanta Sofía que no pasó inadvertido para los observadores más atentos. Mientras caminaba por las dependencias del Palacio Real, podía apreciarse que su falda incorporaba una serie de aberturas en el diseño que dejaban ver un forro blanco bajo el tejido principal. Un pequeño contraste que rompía visualmente con el negro absoluto que dominaba el conjunto. Puede parecer una rotura de protocolo, pero da la sensación de que ha sido un pequeño desliz.

Lejos de interpretarse como una ruptura del protocolo, este detalle parece responder más a una cuestión de diseño que a una intención de desafiar las normas. La creación, firmada por CH Carolina Herrera, apostaba por una construcción más dinámica y moderna, alejándose de las siluetas más clásicas que suelen verse en este tipo de actos.

Porque si algo caracteriza a los grandes actos de Estado es que no se suele dejar nada al azar. Cuando se trata de la Familia Real, donde cada gesto, cada color y cada elección estilística suele analizarse al detalle, resulta inevitable hacerse mil preguntas sobre lo que realmente ha sucedido.