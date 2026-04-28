La nota de corte de Ciencias Políticas en la Carlos III de Getafe y el programa completo de la carrera que estudiará la Princesa Leonor

El Palacio de la Zarzuela comunicó este lunes la formación universitaria que cursará la princesa Leonor el próximo año académico, una vez terminada su formación militar en la Academia General del Aire ubicada en San Javier (Murcia).

Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, impartido en el campus de Getafe y que incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la… pic.twitter.com/EHHP7bQNn1 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 27, 2026

La princesa Leonor ha sido admitida en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Grado de Ciencias Políticas, tras cumplir los requisitos para ello. El año pasado obtuvo una nota de corte en la EVAU de 9,54 sobre 14. A pesar de ser una universidad pública, tiene un coste, el cual va a estar a cargo de Su Majestad el Rey y la Reina; además, es previsible que su agenda institucional siga estando limitada, dando prioridad a su formación académica.

A día de hoy sabemos que la princesa no va a iniciar ningún proceso de convalidación de alguna asignatura que haya podido cursar en los Ejércitos. Su plan de estudios incluye asignaturas como Economía Política o Derecho Constitucional.

La princesa Leonor dejará el uniforme militar para comenzar una nueva etapa como universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, donde permanecerá los próximos cuatro cursos hasta graduarse.

La decisión de estudiar Ciencias Políticas ha sido consensuada entre la princesa Leonor y sus padres, los Reyes, que previamente han informado al Gobierno. La elección de esta carrera va en la línea con el interés de la heredera al trono de España por aprender sobre temas con los que tendrá que convivir en el desarrollo de sus funciones.

La princesa de Asturias solicitó hace algunas semanas su ingreso en la Carlos III, a través del procedimiento de admisión temprana, dedicado para aquellos alumnos que hayan cursado estudios secundarios en el extranjero, como es el caso de la Princesa Leonor, que realizó el Bachillerato Internacional hace tres años en Gales. Además, dicho sistema exime a los alumnos de presentarse a la EBAU (evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad).

El rector de la universidad, tras recibir la solicitud, la trasladó personalmente al jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, para evitar filtraciones, y este a su vez la trasladó al Comité de Evaluación, el cual ha tenido en cuenta, como en otros casos, el expediente académico, la adecuación de las materias cursadas y el perfil de estudiante de la princesa de Asturias. En el caso de la princesa, también las notas de Bachillerato Internacional que cursó en el Atlantic College, en el que se han tenido en cuenta algunas de las asignaturas que ha cursado durante los tres años de su formación militar.