¿Cómo conseguir la moneda de 60 euros de la Princesa Leonor? Estará disponible en el segundo cuatrimestre de 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado la emisión de una moneda de colección de 60 euros de la princesa Leonor, una pieza de plata de 925 milésimas que conmemora su formación en la Academia General del Aire. Esta moneda podrá adquirirse en el Banco de España y entidades colaboradoras a partir del segundo cuatrimestre de 2026.

El BOE subraya que la emisión responde a la voluntad de conmemorar esta etapa formativa, lo que sitúa la moneda en una tradición habitual de marcar hitos relevantes del país, a la vez que refuerza la imagen de la princesa en una transición a mayores responsabilidades institucionales como futura jefa de Estado.

La moneda tendrá las siguientes características: La composición será de plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre, un peso de 18 g con una tolerancia con un diámetro de 33 mm y una forma circular con canto liso.

En el anverso se reproduce el retrato de la princesa de Asturias con el uniforme del Ejército del Aire. En la parte superior aparece la leyenda Felipe VI Rey de España y el año de acuñación 2026, mientras que en la parte inferior aparece la leyenda Princesa Leonor.

Cómo conseguir la moneda de la princesa Leonor

Para hacerse con esta pieza, el Gobierno establece que los ciudadanos podrán obtenerla por su valor facial de 60 euros. Se acuñará un millón de monedas y estarán disponibles a partir del segundo cuatrimestre de 2026. Se podrán solicitar tanto en las sedes del Banco de España como a través de las entidades de crédito y la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

No es la primera vez que la princesa aparece en una moneda (ya ocurrió en una edición de 40 euros), pero en esta ocasión, es una de las ocasiones más significativas por el contexto que representa.