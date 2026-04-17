Así es la nueva moneda de 60 euros con el rostro de la princesa Leonor

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la emisión de una moneda de 60 euros de valor facial con el rostro de la princesa de Leonor. Se emitirá durante el segundo cuatrimestre de 2026 y se acuñarán, como máximo, 1.000.000 de piezas.

En el anverso, según ha informado el BOE, se reproducirá el retrato de la princesa Leonor con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. En la parte superior, en forma circular y en mayúsculas, aparecerá la leyenda «FELIPE VI REY DE ESPAÑA» y el año de acuñación, 2026. En la parte inferior, entre dos hélices y en forma circular, figurará la leyenda «PRINCESA LEONOR».

En el reverso, y superpuesta a unas nubes, se reproducirá en colores una imagen del avión de instrucción empleado por la hija de los Reyes en su formación militar en el Ejército del Aire. Encima de la imagen figurará el valor facial de la pieza. Debajo, y junto a la marca de Ceca, dentro de un círculo, en forma de imagen latente cuádruple, aparecerá la marca de Ceca, el número 26, una hélice y un avión. En la parte superior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, figurará la leyenda «ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO».

Las características de la moneda

Composición: plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre.

plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre. Tolerancia en ley: contenido mínimo de 925 milésimas de plata.

contenido mínimo de 925 milésimas de plata. Peso: 18 g con una tolerancia en más o en menos de 0,18 g.

18 g con una tolerancia en más o en menos de 0,18 g. Diámetro: 33 mm.

33 mm. Forma: circular con canto liso.

Ésta no es la primera vez que se distribuye una moneda por la princesa Leonor. En 2023, con motivo de su 18 cumpleaños, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda puso en circulación una moneda de colección de 40 euros.

En el anverso de la moneda aparecía la efigie de la princesa de Asturias. En la parte superior figuraba la leyenda «FELIPE VI REY DE ESPAÑA» y el año de acuñación, 2023, separados por un guion, mientras que en la parte inferior de la moneda ponía «PRINCESA LEONOR».

En el reverso se reprodujo en colores el Escudo de Armas de Su Alteza Real. A su derecha, en dos líneas y en mayúsculas, el valor facial, 40 euros, y dentro de un círculo, en forma de imagen latente cuádruple, aparecerían una esquematizada Cruz de la Victoria, la marca de Ceca, una corona real y el número 23.