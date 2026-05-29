La huelga de la educación valenciana se desinfla: el seguimiento del viernes se reduce a un 11,7%

La huelga de la educación valenciana se desinfla tras la ruptura de la unidad sindical de esta misma semana, como avanzó OKDIARIO. El seguimiento de este viernes, según los datos a los que ha tenido acceso este medio, ha sido de un 11,7%. Por provincias, el seguimiento no ha llegado ni al 10% en Alicante, con un 9,19%. En Castellón, ha superado el 13,72% y en Valencia, solo la ha secundado este viernes un 12,07% de los maestros. Unas cifras porcentuales enormemente bajas para tratarse de un viernes. Con todo, lo más elocuente es que de ayer jueves a hoy, viernes, el seguimiento ha descendido un punto porcentual en la Comunidad Valenciana: del 12,71% el jueves al 11,7% este viernes.

El punto de inflexión del descenso de participación en la huelga de la educación valenciana ha sido la ruptura sindical del pasado lunes. Ese día, tres de los sindicatos convocantes de las movilizaciones, STEPV, CCOO y UGT, decidieron incluir entre las reivindicaciones para acabar con la huelga de educación la de que el valenciano fuera la única lengua vehicular en la educación valenciana, tal como había adelantado OKDIARIO.

Ese criterio no era compartido por los otros dos sindicatos convocantes, CSIF y ANPE. En concreto, CSIF defiende que las dos lenguas, castellano y valenciano, sean vehiculares en la educación valenciana. Los sindicatos CSIF y ANPE no firmaron ese documento, que sí llevaba las rúbricas del sindicato catalanista STEPV, de UGT y de CCOO.

El miércoles, 27 de mayo, el sindicato CSIF, uno de los cinco convocantes, desconvocó la protesta al objeto de centrarse en las negociaciones. De este modo, CSIF se convirtió en el primero de los cinco sindicatos en abandonar la huelga que convocó e inició junto a ellos el pasado 11 de mayo.

CSIF desconvocó las protestas apenas 48 horas después de suscribir el acuerdo salarial que permitirá una mejora retributiva de 200 euros a cada docente con actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC) sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar la regulación del teletrabajo.

La nueva mesa de negociación en la que participarán los cinco sindicatos que inicialmente convocaron las negociaciones se celebrará este domingo, a partir de las 18:00 horas, con la vista puesta en cerrar el conflicto y que el lunes próximo vuelva la normalidad. De ser así, habrán transcurrido 21 días desde su inicio, el día 11 de este mes de mayo.

Tanto la Administración como los sindicatos llegarán a esa reunión con la garantía de que la Generalitat ha incluido las medidas acordadas en los presupuestos de este año 2026, en los que Educación tendrá una asignación de 7.749 millones, con un incremento del 6,2% respecto a 2025. Así, la partida crece en 450 millones respecto a 2025. Y en ella, además, se eleva el gasto por alumno hasta los 7.600 euros, para convertir a la Comunidad Valenciana en la tercera de España en este apartado.