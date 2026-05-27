CSIF desconvoca la huelga de educación valenciana y pone en evidencia la ruptura de la unidad sindical

El sindicato CSIF, uno de los cinco convocantes de la huelga en la educación valenciana iniciada el pasado día 11 de este mes de mayo, ha desconvocado la protesta al objeto de centrarse en las negociaciones que se están llevando a cabo. De este modo, CSIF se convierte en el primero de los cinco sindicatos en abandonar la huelga que convocó e inició junto a ellos el pasado 11 de mayo. CSIF, de facto, se desmarca no solo de la huelga, sino de cualquiera otra protesta relacionada con la misma. Si bien no renuncia a movilizaciones futuras «si no se confirman otras mejoras en las próximas negociaciones».

OKDIARIO ya había adelantado este martes que la presión del independentismo y del catalanismo había roto la unidad sindical. Y que solo tres sindicatos habían llevado como reivindicación a la Administración la primacía del valenciano frente al castellano. Esa presión independentista ha causado el efecto contrario: el de división sindical. Y a ello, se han agregado otros incidentes, como el de las pintadas en la sede de CSIF de Castellón, como publicó también OKDIARIO, y los mensajes contra el acuerdo retributivo alcanzado con Educación.

La desconvocatoria de CSIF de todas las movilizaciones que lo impliquen en torno a la huelga permite visibilizar con toda claridad la ruptura de la unidad sindical en torno a la huelga. Un episodio que comenzó cuando el sindicato catalanista STEPV, CCOO y UGT decidieron presentar una serie de reivindicaciones en torno a la lengua sin CSIF ni ANPE.

CSIF desconvoca las protestas apenas 48 horas después de suscribir el acuerdo salarial que permitirá una mejora retributiva de 200 euros a cada docente con actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC) sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar la regulación del teletrabajo.

Entiende el sindicato que fue debido a sus «continuas» denuncias de discriminación salarial a los profesionales de la enseñanza valencianos y a la presión ejercida por lo que la Consellería de Educación se vio abocada a presentar el documento de incremento retributivo que incluye las mejoras antes citadas.

Sin embargo, la mañana del pasado martes, su sede de Castellón amaneció con pintadas en la fachada y silicona en el interior de las cerraduras de acceso. Otro episodio que ha alejado a CSIF de la huelga.

De hecho, CSIF dedica un párrafo de su comunicado a relatar que las mejoras obtenidas por el sindicato en la Comunidad Valenciana «superan significativamente» el acuerdo que el propio CSIF no firmó en Asturias por considerarlo «insuficiente» en cuanto al incremento retributivo. CSIF destaca que «otras organizaciones sindicales, sorprendentemente, sí rubricaron» ese acuerdo «cuando la subida era de 140 euros». En la Comunidad Valenciana es de 200 euros.

Además, recuerda CSIF que el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana «también mejora el último en Cataluña, que recogía peores condiciones y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en el ámbito valenciano lo rechazan». Dos claros mensajes a STEPV, CCOO y UGT.