Vandalizada la sede de CSIF en Castellón tras su histórico acuerdo salarial con el Consell en educación

Pintadas en catalán con expresiones como rates (ratas) y pegamento en las cerraduras. La sede del sindicato CSIF en Castellón ha amanecido vandalizada. Hasta el punto de que la situación ha impedido el normal acceso a las instalaciones. La vandalización de la sede de CSIF en Castellón se ha producido apenas unas horas después de que el sindicato haya llegado a un acuerdo histórico con la Consellería de Educación para una mejora salarial histórica de 200 euros mensuales en el salario de cada uno de los maestros en huelga, al igual que ANPE. La alcanzada por CSIF y ANPE en la Comunidad Valenciana es, de facto, la mayor subida salarial de cuántas los maestros han conseguido en toda España. Sin embargo, a ese acuerdo, hasta ahora, no se han sumado el catalanista STEPV ni CCOO y UGT.

De hecho, el propio sindicato, en un comunicado, ha expresado que «los hechos se producen tras las últimas negociaciones mantenidas con la Consellería de Educación en un contexto marcado por el debate sindical y la defensa de los derechos del personal educativo».

CSIF ha condenado el vandálico ataque a su sede en Castellón. Lo enmarca como un ataque contra la libertad sindical y la convivencia democrática. Y sostiene, en un comunicado publicado en su propia página web, que «cualquier forma de intimidación resulta incompatible con el diálogo y el respeto institucional».

El sindicato CSIF ha tramitado ya las correspondientes denuncias por los hechos producidos en su sede de Castellón ante las autoridades competentes. CSIF ha denunciado para esclarecer lo ocurrido y depurar las consiguientes responsabilidades legales. También ha reafirmado, además, su compromiso con el diálogo, la defensa de los trabajadores y el respeto entre instituciones y organizaciones sindicales.

Se da la circunstancia de que horas antes los sindicatos STEPV, CCOO y UGT habían presentado unas reivindicaciones a Consellería entre las que se incluían, por ejemplo, que el valenciano fuera la lengua vehicular en la educación en este territorio, sin que esa cuestión tuviera el plácet de CSIF ni de ANPE. Porque, en el caso de CSIF, el sindicato está de acuerdo en que tanto castellano como valenciano sean lenguas educativas en el sistema educativo valenciano, por lo que se trata de una exigencia de marcado acento catalanista.