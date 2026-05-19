La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que incluirán una jornada de paro, debido a la negativa de la empresa pública a aplicar de manera inmediata la jornada laboral de 35 horas semanales establecidas por Función Pública.

La organización sindical ha manifestado en un comunicado su rechazo a la pretensión de la entidad de condicionar la aplicación de esta jornada a la negociación de un nuevo convenio.

Según CSIF, la prioridad actual debe ser la implantación de la jornada de 35 horas con arreglo a la resolución oficial, para pasar posteriormente a negociar las condiciones del convenio de la entidad pública.

Asimismo, desde CSIF han mostrado su oposición a la propuesta de la empresa de pactar un convenio con una duración de quince años. En este sentido, desde la organización han defendido que la validez de este acuerdo colectivo no tendría que superar en ningún caso los cuatro años de duración.

El sindicato ha instado a la dirección del organismo a cumplir con los compromisos acordados en materia de carrera profesional pactada, favorecer la promoción interna de los empleados y puesta en valor del personal del ICO.

Finalmente, también han reclamado un incremento de la plantilla, que cuenta con unos 400 trabajadores, evitando las «contrataciones paralelas» al personal que el banco realiza a través de consultoras, asesorías jurídicas, auditoras y firmas tecnológicas.