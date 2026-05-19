La empresa de las hijas de Zapatero, en el punto de mira mientras el ex presidente es imputado: «Dejar de mangar»

Por primera vez en la historia de la democracia española, un ex presidente del Gobierno ha sido imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal en el marco del caso Plus Ultra. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerció como dirigente socialista en nuestro país desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Según lo publicado, será el próximo 2 de junio cuando el antiguo secretario general deberá comparecer ante la Justicia, pero, mientras tanto, agentes de la UCO estarían registrando la oficina profesional del mencionado y otras vinculadas con su entorno, como es el caso de What The Fav, la agencia dirigida por sus dos hijas, Laura y Alba, que presuntamente habría cobrado alrededor de 198.000 euros de una sociedad vinculada al rescate de Plus Ultra.

Como no podía ser de otra manera, este último movimiento ha generado un gran interés por conocer todos los entresijos que pueden salir a la luz de la empresa de las hijas de Zapatero. What The Fav es una agencia de publicidad y comunicación digital que fundó Laura en 2019 —aunque a día de hoy la gestione junto a su hermana Alba—. Según lo publicado, es una sociedad que en 2024 tan solo contaba con 6 empleados, pero que, aun así, logró una facturación cercana al medio millón de euros. Una cifra que refleja a la perfección el estilo de vida de las hermanas Zapatero Espinosa. De hecho, Alba ha podido comprarse un inmueble en solitario, en plena crisis de la vivienda, valorado en 300.000 euros y ubicado en el barrio madrileño de Valdezarza.

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) se señala que sus servicios están centrados en «publicidad, relaciones públicas y similares», así como desde su página web destacan que realizan «proyectos conceptualizando ideas», «seguimientos de las competiciones más destacadas de videojuegos y contenido esports, tanto a nivel nacional como internacional» y «soportes de videos a grandes medios generalistas para redes sociales, eventos y funciones internas». Gracias a este tipo de actividades, sus beneficios no han sido malos, pero parece que no todo es oro lo que reluce.

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Tal y como se puede ver en las reseñas de Google, muchos de los clientes no habrían quedado satisfechos con dichos servicios. De hecho, así lo han hecho saber escribiendo opiniones negativas sobre sus propias experiencias. «Muy poco profesionales, mal trato y muy mala gestión», «La verdad que la experiencia es bastante mejorable», «Verdaderamente son pobres en la presentación y en el trato», «Los precios no son claros», «Son poco transparentes», escribían algunos de los internautas. Pero no solo eso, y es que a estos comentarios se suman algunos que incluso cuestionan el objetivo de la empresa y otros que, se han publicado hoy mismo, en los que incluso se les acusa de ladrones. «¿Qué se cuece allí?», «Espero que salga todo pronto a la luz y dejéis de mangar», señalan.

Laura y Alba siempre han preferido mantenerse en un discreto segundo plano, y es una actitud por la que parece que seguirán optando, a pesar del revuelo mediático que las rodea, tanto en su entorno familiar como en el más personal.