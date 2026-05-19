‘The Mandalorian & Grogu’ no entusiasma a la crítica internacional: «Este no es el camino»

Han pasado ya siete años desde que Disney estrenó la decepcionante El ascenso Skywalker (¿puede haber un título peor?) y desde entonces, el plan cinematográfico de la franquicia ha viajado a la velocidad de la luz entre proyectos, cancelaciones y series de relleno que no han calado en la comunidad fan. Salvo, por supuesto, dos excepciones. La precuela de Rogue One (2016), Andor, con dos temporadas magníficas y la ficción que ha seguido durante tres temporadas las aventuras galácticas del Mandaloriano y el adorable Grogu. Y es precisamente este singular tándem el que ha propiciado el salto a la gran pantalla con una película que no parece haber convencido del todo en las primeras reseñas internacionales de The Mandalorian & Grogu: la crítica señala su «falta de emoción», «monotonía» y la pérdida absoluta de cualquier «capacidad de asombro».

No hacía falta ningún tipo de poder Jedi para prever el descontento actual de la prensa. Durante meses, a través de una campaña promocional poco exigente, la casa del ratón ha demostrado no confiar demasiado en la expectación de la adaptación protagonizada por Pedro Pascal. Y eso era algo palpable en el propio presupuesto de la entrega. Una inversión de 166 millones de dólares que, con una rebaja fiscal de 22 millones propiciada por el estado de California, la convierten en una de las cintas más económicas de la propiedad intelectual. Lo más seguro es que The Mandalorian & Grogu arrastre a toda una legión de fans al patio de butacas, pero de momento la crítica general no despierta grandes esperanzas en la posibilidad de tener entre manos otro filón comercial millonario de la IP.

‘The Mandalorian & Grogu’ no convencen a la prensa

La versión cinematográfica del insólito dúo de cazarrecompensas sigue los acontecimientos cronológicos vistos en la serie. Con el Imperio caído, los malvados señores de la guerra siguen campando a sus anchas por la galaxia, mientras la Nueva República trabaja para proteger todo lo conseguido por la Rebelión. Para ello, el gobierno cuenta con la ayuda de Din Djarin y su joven aprendiz sensible a la Fuerza, Grogu.

Pascal repite como el Mandaloriano en un elenco al que se incorporan Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Hemky Madera, London Stubblefield, Portia D. Harris, Matthew Willig y Christopher Alan Robinson, entre otros.

Durante la elaboración del presente artículo, el largometraje tiene un 62% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. No se la puede considerar un desastre, pero The Mandalorian & Grogu está siendo un tanto indiferente para la crítica, y eso no es especialmente bueno para una marca que se ha ido depauperando con los años.

Tras el visionado, el periodista Tom Jorgensen de IGN decía lo siguiente: «Esta es una película de Star Wars a la que le faltan emoción, las sorpresas, los desafíos, la incorporación de algo realmente relevante a la franquicia, por no hablar del interés genuino en ver crecer y evolucionar a sus personajes. Este no es el camino».

No obstante, la mayoría de análisis recaen en señalar cómo la cinta contentará a todos aquellos espectadores que hayan disfrutado con las historias de la serie, pues la propuesta dirigida por Jon Favreau se siente como un episodio especial alargado. Una sensación acorde a las declaraciones del director, quien hace poco aseguró que la idea original era la de plasmar una cuarta temporada en vez del presente filme. Falta, eso sí, conocer la opinión general de un público y ver si el desempeño en el box office de la cartelera justifica esta versión cinematográfica.

¿Cuándo llega a los cines?

The old protect the young, and then the young protect the old. Tickets are on sale tomorrow for Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/TA60tUMLJO — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

The Mandalorian & Grogu se estrenará en los cines españoles el próximo jueves, 21 de mayo.