El cambio radical de Pedro Pascal: de trabajar como gogó en Madrid a ser una de las mayores estrellas de Hollywood

Pedro Pascal se ha convertido este 2025 en el actor de moda debido a su papel en la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos que se podrá ver en nuestras salas de cine a partir del próximo 24 de julio. Un actor que ya conocíamos desde su papel de Oberyn Martell en Juego de tronos en 2014 con el que alcanzó la fama internacional y al que hemos visto en producciones de éxito como Narcos, Wonder Woman 1984, The Mandalorian, Gladiator II y The last of us. Sus inicios no fueron fáciles y el propio Pedro Pascal ha comentado que trabajó como gogó en una de las discotecas madrileñas más populares de Madrid en los años 90: «No me saqué la ropa, pero era bailarín y llevaba el pelo plateado. Tengo unas fotos que te mueres, Tenía trabajo en la noche. Yo era gogó. Con música house. Me pagaban en pesos. Por eso casi me quedé».

Desde hace unos años el actor Pedro Pascal es toda una estrella y cuenta con muchos seguidores en las redes sociales que le adoran y que comentan todas las novedades de su vida y su carrera. En 2023 la revista Time le nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, el actor ha sido nominado por su trabajo en la serie de HBO The Last of Us al Premio Globo de Oro y a los Premios Primetime Emmy. Gracias a su papel de Joel Miller en esta serie apocalíptica por la que también obtuvo un Premio del Sindicato de Actores.

Los primeros pasos de Pedro Pascal como actor

Los comienzos pasos de este actor en este complejo mundo del cine fueron como para la mayoría complicados. Pedro Pascal nació en Santiago de Chile y es hijo de una psicóloga infantil y un médico especializado en fertilidad. Cuenta con tres hermanos de los cuales uno de ellos es la actriz y activista transgénero Lux Pascal, a la que apoya en esta causa incondicionalmente. Cuando Pedro tenía solo 6 meses sus padres estaban en el punto de mira del régimen por pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y finalmente su familia obtuvo asilo político en Dinamarca. Tras una breve estancia en este país se trasladaron a Estados Unidos y el actor se crio en San Antonio en Texas.

Desde esta última localidad se tuvo que trasladar toda la familia ya que, según ha confesado el propio actor, de niño y adolescente era muy reservado y sufrió un intenso bullying por parte de sus compañeros de instituto. La familia decidió mudarse al Condado de Orange en California donde comenzó a estudiar arte dramático en la Orange County High School of the Arts.

En 1993 el actor se trasladó a Nueva York, ciudad en la que reside actualmente, donde comenzó también a estudiar arte dramático en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Sus primeros trabajos fueron en series de televisión como Buffy, la cazavampiros, ficción que según el propio actor le salvó la vida, The Good Wife y Graceland. El actor también trabajó en la tercera temporada de Homeland en 2013, pero su gran oportunidad surgió ese mismo año cuando fue contratado para interpretar a Oberyn Martell en la cuarta temporada de la serie de HBO Juego de tronos que le catapultó a la fama internacional.

Además de en estas series el actor Pedro Pascal obtuvo también papeles como el agente del FBI Marcus Pike en la serie El mentalista, Max en Bloodsucking Bastards, el de Javier Peña, el agente de la DEA, en Narcos. al agente Whisky en Kingsman: El círculo de oro de Matthew Vaughn, al mercenario Pedro Tovar en La gran muralla y a Joel Miller en The Last of Us de HBO.

Su papel en Los cuatro fantásticos: primeros pasos

En 2025 el actor Pedro Pascal no ha parado de trabajar. Lo primero que ha hecho es coprotagonizar la comedia romántica, Materialists de Celine Song, junto a Dakota Johnson y Chris Evans que podremos ver en nuestra salas de cine a partir del 16 de agosto. Además, ha protagonizado la cinta dramática de western Eddington del director Ari Aster y también la película de cine negro Tropico dirigida por Giada Colagrande

Además para subir un peldaño más en esta carrera meteórica el actor chileno ha sido elegido para interpretar a Reed Richards, el Sr. Fantástico, el superhéroe de la película Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos que se estrenará el próximo 24 de julio. Esta cinta pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel y el actor también tendrá que dar vida a este personaje en las películas Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027). Está claro que su fama no va a dejar de crecer los próximos años y que vamos a tener Pedro Pascal para rato.