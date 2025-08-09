El manjar de dioses que desayunan en Aragón: nació en los 80 y sólo puedes probarlo en un pueblo de Huesca

Una cosa fantástica de España es que cada rincón tiene su propia gastronomía hasta para desayunar, y uno de los lugares con más manjares extraños es Aragón. Pero curiosamente, su desayuno más tradicional se inventó no hace tanto tiempo.

Cuando pensamos en gastronomía típica imaginamos recetas del siglo XVIII como poco. Dentro de la cocina aragonesa hay clásicos como los churros con chocolate, los buñuelos con hojas de borraja o las tortas de alma, pero por encima de todos destaca uno.

El dulce que no puede faltar en un buen desayuno aragonés es la Trenza de Almudévar. Un manjar único, que ya forma parte del día a día de la región, pero que realmente se inventó en los años 80 gracias a una pastelería que todavía existe.

¿Cuál es el dulce más típico de Aragón para desayunar?

La trenza de Almudévar se preparó por primera vez en la Pastelería Tolosana del pequeño pueblo de Almudévar, en Huesca. Entonces eran los años 80, pero desde esa época no ha parado de coger fama.

No es para menos ya que hablamos de un bollo de hojaldre fermentado, lo que le da una textura inigualable. Lo habitual es rellenarlo con nueces almendras y pasas, aunque cada vez se hacen versiones más atrevidos.

Por ejemplo puedes comprar versiones de la Trenza de Almudévar con crema pastelera, lo que le da un toque más suave y cremoso al morder. Eso hace que guste especialmente a los niños pequeños.

¿Dónde comer la mejor Trenza de Almudévar en Huesca?

Resulta sorprendente comprobar que la receta de una pastelería de un pueblo de Huesca de menos de 2.500 habitantes ha ganado tanta fama, pero la realidad es que la Trenza de Almudévar ya es conocida en muchas zonas de España.

Igual la encuentras en una pastelería gourmet, pero lo cierto es que si quieres probar la mejor posible no te quedará otra que acudir a la Pastelería Tolosana.

Tienes que verlo como una oportunidad. Hay muy pocos platos típicos de España que todavía puedas probarlos en el mismo lugar donde se inventaron. Que este desayuno aragonés naciera en los 80 va a permitírtelo.

¿Cuál es el secreto mejor guardado del desayuno aragonés?

La Trenza de Almudévar gustó tanto que en la Pastelería Tolosana, un negocio familiar, tuvieron que registrarlo como marca propia. Gracias a ello han logrado mantener la autenticidad del producto.

Este bollo de hojaldre está riquísimo por lo que da igual la hora en la que lo comas: va a gustarte. No obstante, nuestra recomendación es que aproveches el desayuno para degustarlo.

Acompañado de un buen café es un producto perfecto para empezar el día. Va a darte el toque dulce que necesitas y la energía suficiente para afrontar la mañana.

Lo mejor es que lo compres en la Pastelería Tolosana, pero si te lanzas a prepararlo hay varias cosas que debes tener en cuenta. Su receta no es especialmente fácil.

Por ejemplo, puedes añadir un poco de miel al glaseado para intensificar el sabor y el brillo. Además, hornearlo unos minutos de más ayudará a darle esa textura crujiente tan característico.

Otra ventaja es que no desperdiciarás comida. Guárdala en un táper y aguantará durante tres días aproximadamente. También puedes congelarla para otra ocasión.