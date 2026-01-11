«Directiva, dimisión»: la afición del Mallorca se pronuncia

«Directiva, dimisión». La afición del Mallorca tiene claro quién es en el fondo el responsable de la mala situación del equipo. El desarraigo de la propiedad con la grada es cada día más evidente, y se demuestra en el hecho de que el presidente Andy Kohlberg, que lleva 10 años como accionista del club, aún no ha sido capaz de pronunciar ni una sola frase en castellano o en mallorquín. El CEO de Negocio Alfonso Díaz, precisamente el hombre de confianza de Kohlberg, ha sido también especialmente señalado.

Una estructura de hormigón situada frente a la entrada principal del estadio de Son Moix se ha convertido hoy en la estela elegida por los aficionados para expresar su descontento con lo que está sucediendo en el terreno de juego. «Directiva, dimisión» y «Alfonso, go home» son los dos mensajes que se han rotulado sobre el cemento, y que reflejan el sentir no sólo de los jóvenes seguidores mallorquinistas que los han escrito, sino también el de gran parte de la afición.

Ha habido escenas de tensión esta tarde en Son Moix entre algunos jugadores, especialmente el colombiano Mojica, y un grupo de seguidores que se han desplazado al estadio para recibir a la expedición a su llegada a Madrid. Por fortuna la sangre no ha llegado al río, pero sucede en el último día de una semana en la que un aficionado llegó a acceder al campo de entrenamiento de Son Bibiloni para tener un intercambio de impresiones con Jagoba Arrasate.

La crisis es evidente, aunque el equipo no esté todavía en posiciones de descenso, y no hay que descartar que la cadena se rompa por el eslabón más débil. En principio no estaba previsto que cayera ya Arrasate, porque la idea era darle de margen por lo menos el partido del sábado próximo ante el Athletic, pero tras lo sucedido hoy no hay que descartar absolutamente nada.