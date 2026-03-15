Todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Día del Padre 2026: cuánto ganan los números premiados

Marzo es el mes de la primavera, pero también para muchas personas, es el momento en el que se celebra uno de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional que mayor interés atrae y que no es otro que el sorteo del Día del Padre. Hay quien compra el décimo como regalo, quien lo guarda como tradición familiar y quien simplemente prueba suerte porque la fecha acompaña, de modo que seguro que deseas conocer todos los premios.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 que se celebrará el sábado 21 de marzo y pondrá en juego 105.000.000 de euros en premios. Eso supone el 70 % de la emisión total con un precio para cada décimo de 15 euros. Pero más allá de ese reparto millonario que suele repetirse cada año, conviene detenerse en cada uno de los premios que se entregan . Porque no hay un único premio, sino toda una estructura que incluye aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. Este es el listado íntegro y oficial de cuánto gana cada número premiado.

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Día del Padre 2026

El premio más alto del sorteo es el llamado Premio Especial. Está dotado con 15.000.000 de euros y se concede a una sola fracción y serie de uno de los billetes agraciados con el primer premio de 130.000 euros al décimo. De este modo todos los décimos cuyo número coincida exactamente con el extraído reciben esta cantidad. Y sólo uno de ellos, además, puede sumar el Premio Especial si coincide también la fracción y serie agraciadas.

El segundo premio está dotado con 250.000 euros al billete, es decir, 25.000 euros al décimo. Es una cuantía considerable que, aunque no alcanza cifras millonarias, supone un ingreso importante para quien resulte agraciado.

Premios por aproximación

El sorteo también premia los números inmediatamente anterior y posterior a los dos grandes premios.

El anterior y posterior al primer premio reciben 24.000 euros al billete , lo que equivale a 2.400 euros por décimo.

, lo que equivale a En el caso del segundo premio, el anterior y posterior están dotados con 15.325 euros al billete, es decir, 1.532,50 euros por décimo.

Premios por centenas

También se premian las centenas del primer y segundo premio.

La centena del primer premio reparte 750 euros al billete, 75 euros al décimo.

La centena del segundo premio tiene la misma dotación: 750 euros al billete, 75 euros por décimo.

En esta categoría entran todos los números que compartan las tres primeras cifras con el premio correspondiente.

Terminaciones asociadas al primer premio

El sorteo contempla además premios vinculados directamente a las terminaciones del primer premio.

Las tres últimas cifras del primer premio están dotadas con 750 euros al billete, 75 euros al décimo.

del están dotadas con 750 euros al billete, Las dos últimas cifras del primer premio también reparten 750 euros al billete, es decir, 75 euros por décimo.

también reparten 750 euros al billete, es decir, Además, el reintegro del último número del primer premio concede 150 euros al billete, lo que equivale a 15 euros al décimo.

Extracciones independientes

Más allá de las terminaciones asociadas al primer premio, existen extracciones independientes que amplían el número de premios.

Cinco premios de terminación de cuatro cifras reparten 3.750 euros al billete, 375 euros al décimo.

reparten 3.750 euros al billete, Quince premios de terminación de tres cifras c onceden 750 euros al billete, 75 euros por décimo.

onceden 750 euros al billete, Dos premios de terminación de dos cifras están dotados con 300 euros al billete, es decir, 30 euros al décimo.

están dotados con 300 euros al billete, es decir, Por último, dos reintegros de terminación de una cifra reparten 150 euros al billete, 15 euros por décimo.

¿Cuánto se queda Hacienda si toca?

Es la pregunta que todo el mundo hace cuando oye hablar de premios millonarios ya que en España, los primeros 40.000 euros están libres de tributación. A partir de ahí, el Estado aplica un 20 % sobre el resto. Eso significa que si alguien gana el segundo premio, esos 25.000 euros van íntegros al bolsillo. No hay descuento.

La cosa cambia con el primer premio. De los 130.000 euros al décimo, los primeros 40.000 no pagan. Los 90.000 restantes sí. El 20 % de esa parte son 18.000 euros. En la práctica, el ganador recibiría unos 112.000 euros netos. Y si hablamos del gran premio del sorteo, los 15.000.000 de euros del Premio Especial, el cálculo es inevitable. Se descuentan 40.000 euros exentos y sobre el resto se aplica ese 20 %. En números redondos, el recorte ronda los 3 millones de euros. Aun así, el premio neto supera ampliamente los 12 millones. Lo importante es que ese descuento no hay que gestionarlo después. Se aplica directamente en el momento del cobro si el premio supera el mínimo exento. El ganador recibe la cantidad ya ajustada.

El plazo para cobrar el premio

Otra duda frecuente es cuánto tiempo hay para ir a cobrar los premios del sorteo del Día del Padre. En este sorteo el margen es de tres meses desde la fecha de celebración. Es decir, si el sorteo se celebra el 21 de marzo de 2026, el plazo se extiende hasta el 21 de junio de 2026. Después de esa fecha, el premio prescribe. Conviene entonces no dejarlo pasar, aunque si eres afortunado y te toca, seguro que no se te olvida cobrar tu premio.