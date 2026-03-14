Cuándo es el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional: horario y dónde ver

Ahora que estamos llegando a mediados del mes de marzo muchos comenzarán a pensar en la primavera. Puede que este fin de semana, España se vea ante una nueva situación de frío, pero lo cierto es que la temporada de primavera está a la vuelta de la esquina y con ella un sorteo de Lotería Nacional que es cada año más especial porque además tiene que ver con la celebración del Día del Padre. ¿Pero cuándo se celebra exactamente este sorteo? ¿Dónde verlo y cuánto dinero puedo ganar?

El Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional es ya un clásico entre los sorteos especiales o extraordinarios que lleva a cabo Lotería Nacional. También tenemos el de la Madre, pero ahora que se acerca el 19 de Marzo, Día de San José, llega el momento de hacernos con esos décimos con los que felicitar a nuestro padre o también, comprarlo para nosotros mismos y ser ganadores de alguno de sus premios, destacando el de 15 millones por acertar el primer premio, la serie y el número. Un sorteo que sin embargo, no suele coincidir con el Día del Padre, aunque siempre queda cerca. Loterías y Apuestas del Estado explica que siempre se celebra el tercer sábado de marzo, es decir, una vez ya hemos celebrado el Día del Padre y este año será el próximo 21 de marzo, así que toma nota que te ofrecemos ahora todos los detalles.

Cuándo es el Sorteo de Lotería del Día del Padre y a qué hora se celebra

Como acabamos de mencionar, el Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional se celebra cada año el tercer sábado de marzo, es decir, coincidiendo casi siempre no sólo con el hecho de que el Día del Padre es el 19 de marzo, sino además con la llegada de la primavera. Este año, el sorteo se celebra el sábado 21 de marzo y en cuanto al horario, no va a cambiar con respecto a los sorteos ordinarios de sábado. Es decir, que volverá a se a las 13:00 horas, horario peninsular en el Salón de Sorteos de Madrid. Y como cada sorteo, su duración será de apenas media hora.

Dónde ver el Sorteo en directo

El Sorteo de la Lotería Nacional, al margen del de Navidad, o el del Niño, no suele emitirse por televisión. De este modo, si deseas ver este Sorteo de Lotería del Día del Padre, puedes hacerlo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que ofrece emisión en directo del sorteo desde minutos antes de la una del mediodía.

Y si no quieres estar pendiente de la web, puedes optar por seguirlo por medios digitales. De hecho desde aquí Okdiario, podrás saber al momento cuál es el número premiado ya que como de costumbre, seguiremos el sorteo en directo para informarte al detalle. Y una vez termine la extracción, el listado completo de premios aparecerá en la web oficial. Esa será la referencia válida si se trata de comprobar un premio importante.

Cuáles son los premios y cuánto cuesta un décimo

El precio del décimo es de 15 euros. Cada billete completo cuesta 150 euros y está dividido en diez décimos. La numeración va del 00000 al 99999, como en el resto de sorteos de Lotería Nacional.

La cifra que más llama la atención es el Premio Especial: 15.000.000 euros a un único décimo, mientras que el Primer Premio es de 130.000 euros por décimo. Recuerda que el premio especial es para quien acierte el primer premio, pero lleve también la serie y fracción. Es decir, que el afortunado que tenga ese décimo concreto cobra las dos cantidades: los 15.000.000 euros del Premio Especial más los 130.000 euros del Primer Premio. En total, 15.130.000 euros brutos.

El Segundo Premio asciende a 25.000 euros por décimo. Además, como en todos los sorteos de Lotería Nacional, hay premios por aproximaciones, terminaciones y reintegros. La bolsa total del sorteo alcanza los 105 millones de euros repartidos entre todas las categorías.

Cuánto se va llevar Hacienda

En cuanto a la fiscalidad es la misma que en cualquier otro sorteo de Lotería Nacional. De este modo, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y a partir de esa cantidad, se aplica un gravamen del 20 % sobre el importe que exceda esa cifra.

Entonces, en el caso del Segundo Premio, de 25.000 euros, no se paga nada a Hacienda, sino que se cobra íntegro mientras que para el Primer Premio, de 130.000 euros, los primeros 40.000 no tributan. Sobre los 90.000 restantes se aplica el 20 %. Eso supone una retención de 18.000 euros. El ganador recibe finalmente 112.000 euros netos.

Y si hablamos del Premio Especial de 15.000.000 euros, la retención se calcula sobre el exceso de 40.000 euros. Aproximadamente se retienen en torno a 2.992.000 euros. El ganador del Premio Especial percibe alrededor de 12.008.000 euros netos por esa parte, a lo que hay que sumar lo correspondiente al Primer Premio ya descontado.