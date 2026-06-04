Última hora del juicio a David Sánchez en directo: declaraciones y reacciones de los acusados ante el juez en vivo hoy

La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este jueves 4 de junio la que promete ser la jornada más esperada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio llega a su cuarta jornada con el proceso a punto de dar un giro decisivo: los acusados romperán hoy su silencio y declararán ante el juez Emilio Serrano. La jornada del miércoles 3 de junio estuvo marcada por la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes defendieron sus informes de investigación frente a la presión de los abogados defensores. El teniente coronel al mando apuntó directamente a Miguel Ángel Gallardo —ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE extremeño— como el principal impulsor del contrato de alta dirección de David Sánchez, mientras los peritos matizaron que no detectaron absentismo laboral en el acusado.

¿De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta?

David Sánchez está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la creación y modificación «a medida» de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz como coordinador del programa Ópera Joven en el año 2017. Son once los encausados en total, entre los que figuran Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero.

Las siete acusaciones populares —entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox y Manos Limpias— solicitan tres años de prisión y doce de inhabilitación para el músico. La Fiscalía, por el contrario, pide la absolución de todos los implicados.

El tribunal ha habilitado jornadas de tarde, que podrán prolongarse hasta las 21:00 horas, para agilizar las declaraciones de los once investigados. Está previsto que David Sánchez declare en segundo lugar ante el juez.

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