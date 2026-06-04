Última hora del juicio a David Sánchez en directo: declaraciones y reacciones de los acusados ante el juez en vivo hoy
Última hora y novedades del juicio al David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz hoy 4 de junio
El hermano de Pedro Sánchez está acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este jueves 4 de junio la que promete ser la jornada más esperada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El juicio llega a su cuarta jornada con el proceso a punto de dar un giro decisivo: los acusados romperán hoy su silencio y declararán ante el juez Emilio Serrano. La jornada del miércoles 3 de junio estuvo marcada por la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes defendieron sus informes de investigación frente a la presión de los abogados defensores. El teniente coronel al mando apuntó directamente a Miguel Ángel Gallardo —ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE extremeño— como el principal impulsor del contrato de alta dirección de David Sánchez, mientras los peritos matizaron que no detectaron absentismo laboral en el acusado.
¿De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta?
David Sánchez está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la creación y modificación «a medida» de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz como coordinador del programa Ópera Joven en el año 2017. Son once los encausados en total, entre los que figuran Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero.
Las siete acusaciones populares —entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox y Manos Limpias— solicitan tres años de prisión y doce de inhabilitación para el músico. La Fiscalía, por el contrario, pide la absolución de todos los implicados.
El tribunal ha habilitado jornadas de tarde, que podrán prolongarse hasta las 21:00 horas, para agilizar las declaraciones de los once investigados. Está previsto que David Sánchez declare en segundo lugar ante el juez.
Sigue en OKDIARIO la última hora del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón y todas las novedades políticas de hoy.
Candalija justifica el puesto de Luis Carrero
Candalijas explica que propuso la creación del puesto de coordinador de actividades transfronterizas (el que ocupó Luis Carrero). «Una de las figuras que yo pensaba que hacía falta una figura de coordinación para todos los centros».
Candalija afirma que «David Sánchez no dejó de lado sus funciones» cuando pasó a ser director de la Oficina de Artes Escénicas
Manuel Candalija ha afirmado que David Sánchez no dejó de lado sus funciones una vez que pasó a ser director de la Oficina de Artes Escénicas tras la pandemia del Covid-19.
Candalija asegura que David Sánchez disponía de teletrabajo
Manuel Candalija ha asegurado que David Sánches disponía de acceso a teletrabajo, ya que contaba con un pin para acceder a la web de la Diputación.
Candalija asegura que David Sánchez coordinaba las actividades paralelas de los conservatorios
Manuel Candalija ha asegurado que David Sánchez coordinaba «actividades paralelas» a las de los conservatorios.
Candalija asegura que no le llamó la atención ningún aspirante para el puesto de coordinador
Manuel Candalija ha asegurado que no le llamó la atención «ningún candidato» al puesto de coordinador, aunque ha señalado que conocía a uno de ellos y pensaba que sería él quien se haría con el cargo.
Declara Manuel Candalija
Ahora declara Manuel Candalija, que sólo responderá a su abogado.
Juana Cintas desvincula Recursos Humanos del puesto de David Sánchez
Juana Cintas ha desvinculado a Recursos Humanos de la vigilancia del puesto de David Sánchez.
Juana Cintas: «No he conocido ningún incumplimiento de David Sánchez»
Juana Cintas ha asegurado ante su abogado que no ha conocido ningún incumplimiento de David Sánchez mientras estaba como coordinador.
Cintas Calderón: «Nadie me informaba de las funciones de David Sánchez»
Juana Cintas Calderón ha asegurado que «nadie» la informaba sobre las funciones que David Sánchez realizaba como coordinador.
Declara Juana Cintas Calderón
Ahora declara Juana Cintas Calderón, funcionaria de la Diputación de Badajoz, que sólo responderá ante su abogado.
Cristina Núñez sobre la plaza de coordinador: «Queríamos que ese puesto estuviera cubierto».
Núñez ha vuelto a insistir en que desconocía que David Sánchez fuese el hermano del presidente del Gobierno. Además, ha señalado que querían que el puesto de coordinador estuviese «cubierto».
Núñez desconocía que David Sánchez era el hermano de Pedro Sánchez
Cristina Núñez ha asegurado que desconocía que David Sánchez fuese el hermano del presidente del Gobierno.
Declara Cristina Núñez
Ahora declara Cristina Núñez que, al igual que todos los acusados, responderá únicamente a su abogado.
Elisa Moriano sobre el puesto de coordinador: «El trato fue igualitario para todos los aspirantes»
Elisa Moriano ha asegurado que el trato fue «igualitario» para todos los aspirantes al puesto de coordinador y que se eligió al «candidato más idóneo» para el puesto.
Moriano niega que se reuniera para hablar de la creación del puesto de David Sánchez
Elisa Moriano ha negado que mantuviese una reunión para hablar de la creación del puesto de coordinador de David Sánchez.
Declara Elisa Moriano
Declara Elisa Moriano, que sólo responderá a su abogado.
Gallardo cuando David Sánchez se presentó al puesto: «Que gane el mejor»
Sobre cuándo David Sánchez se presentó al puesto de coordinador, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que dijo «que gane el mejor».
Gallardo niega que acelerase el contrato de David Sánchez
Gallardo ha negado que acelerase la gestión del contrato de David Sánchez como coordinador. «Nunca he influido, ya que ocupaban las áreas para influir en recursos humanos y decirles: ‘¿Qué hay de lo mío?'», explica Gallardo.
Miguel Ángel Gallardo: «Si yo hubiese querido crear un traje a medida hubiese sido un cargo de confianza»
Sobre David Sánchez, Gallardo ha asegurado que si hubiese querido un «traje a medida», hubiese elegido un «cargo de confianza».
Gallardo asume la responsabilidad de la creación del puesto de coordinador
Gallardo ha asumido la responsabilidad de la creación del puesto de coordinador. «Asumo la responsabilidad de la creación de ese puesto y de todos» ha señalado.
Gallardo tacha la declaración de la UCO como «una novela de ficción»
Sobre la declaración de los agentes de la UCO de este miércoles, Miguel Ángel Gallardo ha tachado ese testimonio como una «lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo».
Miguel Ángel Gallardo sobre la reunión en Valdivia: «Probablemente fue allí donde me trasladaron la creación del puesto de coordinador»
Gallardo ha asegurado que «muy probablemente» en la reunión de Valdivia es donde le trasladaron la creación del puesto de coordinador.
Gallardo considera que era «normal» que se quejase de que se solicitase «demasiado personal»
Preguntado por un correo electrónico de Elisa Moriano (directora del área de Cultura) en el que se le plantean unas necesidades de personal, Gallardo responde indicando que era «demasiado».
La sala revisa los correos electrónicos de Gallardo
La sala está revisando los correos electrónicos entre Miguel Ángel Gallardo y Elisa Moriano.
Gallardo niega que Pedro Sánchez le pidiese ayuda para su hermano: «No sabía que David tenía hermanos»
Al ser preguntado por si Pedro Sánchez se puso en contacto con él para que ayudase a su hermano, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que «no», matizando que no sabía que David Sánchez tuviese hermanos.
Declara Miguel Ángel Gallardo, que solo responde a su abogado
Tras el turno de David Sánchez, ahora declara Miguel Ángel Gallardo que, al igual que David Sánchez, sólo responderá a su abogado.
David Sánchez sobre si Luis Carrero hacía su trabajo: «No puede hacer mi trabajo»
David Sánchez ha asegurado que Luis Carrero «no puede hacer su trabajo» tras ser preguntado por su letrado si Carrero le ayudaba a dirigir orquestas.
David Sánchez asegura que tenía el mismo salario al cambiar de puesto
El hermano del presidente del Gobierno ha asegurado que, cuando cambió de puesto, mantenía el mismo salario.
David Sánchez asegura que «no intervino» en su cambio de puesto
Sánchez ha explicado que primero su despacho estuvo en el Conservatorio Superior y desde 2023, al volver de su excedencia, estaba ocupado y trabajó en los Servicios Centrales, en la plaza de España de Badajoz.
Detalla que la Oficina de Artes Escénicas no era una oficina física, sino una entidad, y que él no intervino en su cambio de puesto, que «se lo encontró» al volver a su trabajo.
David Sánchez aclara que su oficina era una «categoría administrativa»
David Sánchez ha señalado que su oficina de coordinador era una «categoría administrativa» y no un lugar físico.
David Sánchez contestará sólo a su abogado
El hermano del presidente del Gobierno sólo contestará a su abogado.
Comienza la sesión
Acaba de empezar la sesión de este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Piden 3 años de cárcel y 12 de inhabilitación para David Sánchez
En el marco del juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.
¿Cuándo quedará visto para sentencia el juicio?
El juicio concluirá de forma definitiva el próximo martes 9 de junio, según el calendario fijado por el presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz. El magistrado ha asegurado que ese día, «sí o sí, a las 14:00 horas se acaba el juicio».
¿Los acusados pueden no declarar?
Sí, todos los acusados se pueden acoger a su derecho a no declarar. Al comparecer en calidad de investigados, la Constitución Española (artículo 24.2) les ampara plenamente para no declarar contra sí mismos, no confesarse culpables y guardar silencio.
A diferencia de los testigos (que tienen la obligación legal de comparecer y responder a la verdad), los encausados en un proceso penal en España disponen de varias opciones durante su interrogatorio, como no responder, sólo responder a su abogado o sólo responder a una parte del interrogatorio.
Hoy les toca declarar a los acusados
Hoy es el día clave: los once acusados rompen su silencio y declaran por primera vez ante el juez Emilio Serrano. David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, lo hará en segundo lugar. Seguimos en directo todas las declaraciones, novedades y sorpresas de una jornada que puede ser determinante para el curso del proceso.
David Sánchez declara hoy ante el juez: sigue en directo la cuarta jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez
Buenos días y bienvenidos a la cobertura en directo de OKDIARIO. Arranca la cuarta jornada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
¿A qué hora comienza la sesión de hoy?
Está previsto que la sesión de hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz comience a las 10:00 horas.
Declara Francisco Martos Ortiz
Declara Francisco Martos Ortiz, diputado de Cultura; solo responderá a su abogado.