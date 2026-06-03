Última hora del juicio a David Sánchez hoy en directo: testigos, declaraciones y novedades en vivo

La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este miércoles 3 de junio una nueva jornada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio llega a su tercera jornada con el proceso ya en plena fase de declaraciones testificales. El lunes 1 de junio, el tribunal resolvió las cuestiones previas y archivó por prescripción el delito de aceptación de nombramiento ilegal, el más leve de los que se atribuían al acusado, rechazando, sin embargo, la nulidad total del juicio que reclamaba su defensa. El martes 2 de junio, la vista continuó con la comparecencia de una quincena de testigos cuyos testimonios han dejado imágenes que difícilmente olvidará el tribunal.

¿De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta?

David Sánchez está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la creación y modificación «a medida» de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz como coordinador del programa Ópera Joven en el año 2017. Son once los encausados en total, entre los que figuran Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE en Extremadura, y Luis Carrero.

Las siete acusaciones populares —entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox y Manos Limpias— solicitan tres años de prisión y doce de inhabilitación para el músico. La Fiscalía, por el contrario, pide la absolución de todos los implicados.

El tribunal ha habilitado jornadas de tarde, que podrán prolongarse hasta las 21:00 horas, para agilizar la declaración de los cerca de 40 testigos citados. Está previsto que los once investigados, incluido el propio David Sánchez, declaren ante el juez Emilio Serrano en las sesiones finales del proceso.

Sigue en OKDIARIO la última hora del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón y todas las novedades políticas de hoy.