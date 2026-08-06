El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió

El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión de la ciudad española, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo prohibió. Diversas fuentes de toda solvencia han confirmado a OKDIARIO exactamente lo mismo sin ningún género de dudas: que el Rey quiso viajar a Ceuta inmediatamente, pero que el Gobierno no le autorizó. OKDIARIO ha sabido que el Rey Felipe se planteó desplazarse desde Palma a Ceuta entre el jueves y el sábado, pese a la grave situación de seguridad en la ciudad.

Las fuentes consultadas señalan que, ante la negativa de Sánchez, se optó por la fórmula, ya el sábado por la tarde, de hacer llegar a los españoles que el Rey Felipe seguía con «indignación» los «graves acontecimientos» de Ceuta y que instaba [a las autoridades] a «adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España». No fue un comunicado oficial de la Casa Real, sino una comunicación oficiosa a la prensa.

Sobre la mesa no estuvo nunca, según ha podido saber OKDIARIO, la posibilidad de un discurso televisado similar al del Rey Felipe el 3 de octubre de 2017 tras el golpe de Estado en Cataluña. En aquella ocasión, el Rey y el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, se impusieron al criterio de Mariano Rajoy, que no era partidario del discurso.

En la crisis de Ceuta, la opción del Rey era viajar a Ceuta, pero Sánchez se negó y Moncloa se impuso a la Casa Real, ahora dirigida por Ángel Villarino. Villarino fue jefe de Gabinete de la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya. González Laya fue destituida de su cargo por Sánchez tras las presiones de Marruecos.

«De momento»

OKDIARIO preguntó el sábado por la tarde si el Rey tenía previsto acudir a Ceuta. Fuentes de la Casa Real confirmaron, ese mismo sábado por la tarde, que el Rey «de momento» no lo iba a hacer. «De momento no está planteada una visita del Rey dadas las circunstancias, pero eso no quiere decir que no lo haga más adelante», señalaron las fuentes consultadas.

Ahora, OKDIARIO está en condiciones de afirmar rotundamente que el Rey Felipe quiso ir a Ceuta y que Sánchez se lo prohibió. Su intención era, como se señaló el sábado por la tarde en fuentes de Zarzuela, transmitir in situ un mensaje de «ánimo y firmeza».

No es la primera vez que se produce un choque así entre Zarzuela y Moncloa por cuestiones de política nacional o política exterior. En ocasiones anteriores, habitualmente, ante situaciones así, fuentes de la Casa Real han recordado que «la política exterior la marca el Gobierno» y que «el Rey no puede hacer determinadas cosas sin el refrendo del Gobierno».

Aunque Sánchez admitió que se había «violado la integridad territorial de España», en Moncloa consideran que la crisis de Ceuta no es una cuestión estrictamente interna. Moncloa considera que la crisis de Ceuta es, sobre todo, una cuestión de política exterior con la implicación de un país vecino como Marruecos.

Pitadas a Sánchez

Las fuentes consultadas no descartan que las sonoras pitadas y protestas de los ceutíes contra Sánchez, en su visita del viernes a la ciudad, pesaran en la decisión del presidente del Gobierno de prohibir al Rey Felipe viajar a Ceuta como deseaba. Moncloa sabía que, el sábado, 24 horas después de las pitadas a Sánchez, el Rey hubiera sido aclamado masivamente por los ceutíes. OKDIARIO pulsó en Ceuta el deseo de nuestros compatriotas de ver allí al Rey.

La visita del Rey Felipe pudo haberse realizado el sábado por la mañana. Pero hubiera coincidido con la llegada de Sánchez, su familia y sus dos perritos, Turca e India, a La Mareta para iniciar sus vacaciones de cinco semanas en la Residencia Real de Lanzarote, regalada por el Rey Hussein de Jordania al Rey Juan Carlos. La visita del Rey a Ceuta, el sábado, hubiera coincidido, también, con la difusión del vídeo de Sánchez haciendo, sonriente, recomendaciones musicales para el verano desde La Moncloa.

La prensa internacional ha criticado con dureza a Sánchez por el vídeo y sus vacaciones en plena crisis. Sánchez calificó lo sucedido en Ceuta como una «violación de la integridad territorial de España», aunque, a continuación, alabó la colaboración de Marruecos, a la que exculpó de toda responsabilidad. Al día siguiente, el ministro Marlaska calificó al régimen marroquí como «socio fiable», asegurando que «Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España». Desde entonces, ni Sánchez ni Marlaska han vuelto a pisar Ceuta.

¿Dónde está el Rey?

En las primeras horas de la crisis, algunos ceutíes transmitieron a OKDIARIO su sensación de orfandad y no sólo por la actitud y pasividad del Gobierno. También, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas echaron de menos que el Rey, su Capitán General, apareciera. «¿Dónde está el Rey?», fue la pregunta que nos hicieron en esas horas tan terribles.

Ceuta, según el Gobierno, fue invadida, oficialmente, por 72.000 personas. Fuentes de la Policía y de la Guardia Civil, así como los propios ceutíes, creen que fueron muchos más y que los marroquíes que violaron la frontera superaron los 84.000 habitantes de la ciudad. Creen que el Gobierno ha dado esa cifra «como límite psicológico» ante la opinión pública para no aceptar que la población de Ceuta fue ampliamente superada por los invasores. Y creen que el Gobierno vuelve a mentir ahora al afirmar que quedan 2.000 marroquíes. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, lo niega y estima que son unos 6.000. Fuentes policiales y de la Guardia Civil coinciden ante OKDIARIO con el presidente ceutí.

Vivas va a ser recibido, este jueves, por el Rey en Palma en vista de que Sánchez no ha permitido al Rey ir a Ceuta. El último acto de agenda de Don Felipe, antes del asalto a Ceuta del jueves, fue, justo, el despacho veraniego con Sánchez. Horas después se produjo la avalancha lanzada sobre Ceuta por el régimen marroquí.

Desde aquel día hasta la tradicional recepción estival, antes de ayer martes, en el Palacio de Marivent a una representación de la sociedad balear, no hubo actos públicos del Rey. La Reina Letizia, sin embargo, sí clausuró, el sábado por la noche, la 16ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest, manteniendo su agenda pese a la crisis.