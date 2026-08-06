Defensa mejora el menú de los militares de Ceuta tras la denuncia de OKDIARIO: de bocadillo de mortadela a lentejas y pollo

El Ministerio de Defensa ha mejorado el menú de los militares de Ceuta tras destaparlo OKDIARIO. Pasarán de tomar bocadillo de mortadela a lentejas y pollo, según ha podido saber este diario en exclusiva. Los militares no caben en sí de gozo, ya que estaban pasando «mucha hambre» con lo que venían recibiendo. Ahora, tomarán comida caliente y podrán repetir hasta saciarse.

Hasta el momento, muchos de los militares enviados a frenar la invasión de Ceuta recibían una bolsa de comida para todo el día, consistente en un bocadillo de fiambre –mortadela, chorizo o salchichón–, una lata de atún acompañada de un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Otros días, en vez de fruta, recibían un yogur y un paquete de cuatro galletas.

Desde este miércoles pueden ir a comer a los acuartelamientos, donde se les servirá una bandeja con varios platos. Por ejemplo, lentejas, pollo con ensalada, unas zanahorias salteadas con guisantes y coliflor, así como unas anillas de calamar, acompañadas de un panecillo, un yogur y un refresco o agua, como puede ver en la imagen que acompaña a esta información.

Este fue uno de los menús que ya recibieron este miércoles al mediodía, mientras que otros de ellos comieron arroz, una hamburguesa, sopa, una pieza de fruta y un yogur.

Por la noche, algunos de ellos cenaron una hamburguesa con patatas fritas. Y para desayunar recibirán este jueves zumos y batidos, dulces y botellines de agua. Y así cada día, variará la comida y la cena.

Denuncia de ATME

Fue la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) quien dio la voz de alarma denunciando públicamente las raciones minúsculas y la birria de comida que recibían sus compañeros, así como las jornadas maratonianas que realizan, de 14 a 16 horas, descansando apenas dos horas entre turnos.

«No se puede exigir profesionalidad, sacrificio y compromiso sin garantizar lo más básico: una alimentación adecuada y el suficiente descanso para poder desempeñar la labor con garantías», criticó este martes en este diario Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, reclamando medidas urgentes que pusieran fin a esta «vergonzosa situación», y que pasan por reforzar la plantilla con efectivos de otras ciudades, porque «falta personal», y que las raciones sean suficientes.

«Tras la información publicada por OKDIARIO, y que luego ha trascendido a más medios de comunicación, incluidos los informativos de Antena 3 y Telemadrid, la Comandancia general de Ceuta –que coordina todas las unidades de la ciudad– y la USBA –unidades encargadas de todas las bases y acuartelamientos, y que llevan la coordinación con las contratas de la alimentación– se han puesto las pilas y este mismo miércoles han modificado de manera urgente los menús que reciben nuestros militares», declara con gran satisfacción a OKDIARIO el presidente de ATME.

Marco Antonio Gómez ha recibido este miércoles a media mañana información por parte de las autoridades competentes, transmitiéndole que los militares van a comer en condiciones y a demanda, pudiendo repetir lo que quieran, y le han aportado pruebas gráficas de lo que recibirían.

Posteriormente, ha podido comprobar, consultando a compañeros desplegados, que efectivamente han recibido dicha comida y la situación ha comenzado a mejorar.

Desde la asociación agradecen «la rapidez con la que se ha solventado este grave problema de la alimentación de nuestros militares, quienes realizan un magnífico trabajo para que Ceuta vuelva a la normalidad y no estaban recibiendo la comida suficiente para un despliegue de alta exigencia física».

Los militares patrullan, tanto a pie como en vehículos, los barrios ceutíes para localizar a inmigrantes ilegales y ponerlos a disposición de las autoridades policiales en la frontera, para su devolución voluntaria o la medida que corresponda.

Siguen sin recibir refuerzos

A fecha de este jueves, los militares de Ceuta siguen sin recibir refuerzos de efectivos de otras ciudades que permitan una adecuada rotación y descanso. Una situación que ATME exige que se corrija de forma inmediata, porque «están agotados y así no pueden rendir», aunque pongan todo su empeño y esfuerzo.

Marco Antonio ha elevado este miércoles la demanda por escrito al Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, y está a la espera de contestación.

Además, le pide que informe sobre si los militares desplegados han contado previamente con instrucciones precisas relativas a las funciones asignadas, el alcance de su intervención y las limitaciones legales aplicables.

Esta asociación subraya que «es fundamental que los efectivos dispongan de una seguridad jurídica adecuada antes de asumir tareas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de evitar actuaciones que pudieran derivar en denuncias posteriores ante la autoridad judicial y garantizar que cada intervención se realice con pleno conocimiento de sus límites y responsabilidades».

También ha pedido al Ministerio que aclare varias cuestiones sobre el fallo de logística en la alimentación, que ha supuesto un trato desigual entre militares durante cinco días, ya que mientras unos comían bien, otros recibían la citada bolsa con comida «totalmente insuficiente», como criticaban desde el colectivo, que consideraba que era «comida para niños», y la tenían que reforzar comprando bocadillos o hamburguesas porque pasaban hambre.

ATME quiere saber si esas bolsas de comida «eran confeccionadas de forma general para todo el personal desplegado o las suministraba cada unidad» y «cuál es la razón por la que al personal desplegado únicamente se le proporcionaban este tipo de bolsas de comida con el contenido descrito».

Marco Antonio Gómez considera «imprescindible conocer el criterio aplicado en su elaboración, especialmente cuando las condiciones de trabajo requieren una alimentación más completa y adaptada al esfuerzo físico exigido».

Hacinados, durmiendo en pasillos

Otra de las quejas de esta asociación es que muchos de los militares llevan sin ver a su familia desde que fueron desplegados, ya que la situación ha obligado a dormir –las pocas horas que duermen– en los cuarteles, y lo hacían «hacinados, tanto en las habitaciones como en los pasillos de las camaretas», ya que los acuartelamientos no están preparados para albergar a tantos militares.

A ello se suma que Defensa está acogiendo en sus acuartelamientos a los policías nacionales desplegados en Ceuta para frenar la invasión. Según fuentes policiales consultadas por este diario, los agentes sí «están alojados en buenas condiciones».

También, tras la denuncia pública de ATME, la situación se ha modificado y los jefes de unidades ya permiten que los militares que viven fuera del cuartel puedan dormir en sus casas, junto a su familia.

Pese a todas las penurias, los militares realizan sus funciones en primera línea «con total dedicación». Y les reconforta enormemente las muestras de cariño que reciben de los ciudadanos. Como ha informado OKDIARIO, cuando acuden a un bar a por un café o un tentempié, cuando estaban pasando hambre con las bolsas suministradas, ni les dejan pagar para intentar con ello recompensarles y demostrarles su cariño por su entrega a los ciudadanos.