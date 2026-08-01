El Rey Felipe ha seguido con «indignación» los «graves acontecimientos» de Ceuta y recuerda que el Estado «debe velar por la seguridad» de los ceutíes

El Rey Felipe ha seguido con «indignación» y «preocupación» los «graves acontecimientos» de Ceuta. Así lo ha trasmitido oficiosamente la Casa Real varios días después del inicio de la crisis en la ciudad española del norte de África. No ha habido, estrictamente, por tanto, un comunicado oficial de la Jefatura del Estado sobre Ceuta.

Fuentes de la Casa Real señalan que «el Rey ha seguido con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla». Las misma fuentes apuntan a que «a lo largo de estos días, el Rey se ha mantenido en contacto, tanto con los Presidentes de las dos Ciudades Autónomas, como con el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición». Señalan que Don Felipe «ha transmitido a todos palabras de ánimo y firmeza».

Las mismas fuentes de Zarzuela afirman que «el Rey cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España». Y de forma significativa las fuentes destacan que el Rey considera que «el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse»; hechos que, además, señalan, «se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas».

48 horas después

El Rey Felipe aparece en la grave crisis de Ceuta 48 horas después de la invasión de la ciudad por más de 60.000 marroquíes que violaron la frontera de España por El Tarajal coincidiendo con la Fiesta del Trono que conmemoraba en Marruecos los 27 años de Mohamed VI. Miles de ellos continúan en la ciudad. Las autoridades de Ceuta llevaban varios días advirtiendo del goteo incesante de marroquíes, a razón de 100 y 200 díarios, hasta que llegó la brutal avalancha del jueves, orquestada por el régimen marroquí.

Los ceutíes llevan más de dos días atemorizados y encerrados en sus casas con los comercios cerrados. Se han producido robos, saqueos y okupaciones. Ha habido peleas a machetazos. Fuentes hospitalarias de Ceuta confirman a OKDIARIO que han atendido estos días varias heridas de arma blanca, algunas muy graves.

Ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de efectivos policiales, los ciudadanos de Ceuta han tenido que organizarse en patrullas ciudadanas con bates y porras para garantizar su seguridad. Muchas de estas patrullas de ceutíes han sido las que han ido obligando y conduciendo a los marroquíes de nuevo hacia la frontera para que volvieran a su país. En algunas zonas de la ciudad se han oído estos días disparos.

Sánchez movilizó al ejército casi nueve horas después del asalto a la valla y la entrada a nado de miles de marroquíes. El ejército no fue enviado para sellar la frontera. No llevan sus armas. La mayoría de soldados van con porras, como en la crisis de mayo de 2021. Los soldados se han dedicado, simplemente, a guiar los flujos de marroquíes hacia fuera y hacia dentro de la ciudad sin impedir nuevas entradas. Como mucho, a contener en la orilla a los que llegaban a la playa. Hoy ya, sábado, 48 horas después, cuando una buena parte de los 60.000 invasores han dejado la ciudad, el ejército ha patrullado a pie el centro en labores de seguridad y ha embolsado a grupos de marroquíes en algunas zonas para que sigan deambulando por Ceuta.

OKDIARIO ha comprobado cómo los ceutíes ovacionaban a los soldados al verles patrullar por el centro. Nos denuncian la sensación absoluta de abandono e inseguridad que han sentido y siguen sintiendo. Y denuncian a OKDIARIO las mentiras del Gobierno Sánchez: «No es verdad que los trajeran las mafias, lo hizo Marruecos. Y no es verdad las cifras que da el Gobierno de marroquíes que han vuelto a su país».

Pedro Sánchez se ganó una sonora pitada de los ceutíes, el viernes, en su fugaz y blindadísima visita a Ceuta, previa a irse, hoy, cinco semanas, de vacaciones a La Mareta. Sánchez ha llegado este mediodía con su familia y sus dos perritos, ‘Turca’ e ‘India’. Antes, ha dejado un vídeo grabado desde Moncloa con recomendaciones musicales suyas para el fin de semana y las vacaciones.

¿Dónde está el Rey?

Algunos ceutíes han transmitido estos días a OKDIARIO su sensación de horfandad y no sólo por la actitud y pasividad del Gobierno. También, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que han echado de menos que el Rey, su Capitán General, apareciera. El último acto de agenda lo tuvo el miércoles en Palma, al recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su habitual despacho veraniego. Fue, justo, horas antes de la avalancha lanzada por el régimen marroquí y alentada por sus servicios de inteligencia a través de redes sociales con la connivencia de la policía y la gendarmería marroquí, como muestran los vídeos de aquellas horas.