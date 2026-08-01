Los líderes de 22 países europeos señalan la regularización de Sánchez «como factor de atracción» en plena invasión de Ceuta

Los líderes de 22 países europeos han advertido que políticas como la regularización de un «número muy elevado» de inmigrantes pueden actuar como «factores de atracción». En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, y al primer ministro irlandés, -que ostenta actualmente la presidencia- los firmantes reclaman una videoconferencia urgente de los ministros de Interior de la UE y avisan de que están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos de inmigrantes irregulares.

«No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la inmigración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», han avisado los dirigentes, que consideran especialmente peligroso que pueda extenderse la idea de que «la entrada ilegal de un inmigrante puede convertirse en una estancia legal».

En su consideración, ello podría incentivar nuevos intentos de entrada, debilitar la confianza en la política migratoria común y provocar «repercusiones para todos los Estados miembros». Por ello, instan a la UE a «disuadir eficazmente y combatir sin descanso la inmigración ilegal», coordinando su actuación, reforzando las fronteras exteriores y abordando «todas las políticas que puedan servir como factores de atracción».

La misiva está suscrita por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia, varios de los cuales ya habían reclamado endurecer la respuesta europea, llegando algunos, como el Gobierno de Meloni, a defender el restablecimiento de controles fronterizos internos o incluso que se estudiara la suspensión de España del espacio Schengen.