Mientras Ceuta trata de recuperar la normalidad tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, un vídeo grabado el 31 de julio durante un directo de TVE se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de la crisis migratoria. Un inmigrante marroquí recién llegado a la ciudad autónoma irrumpió en la emisión, cogió el micrófono y lanzó un mensaje que se ha hecho viral: «¡La has cagao, PSOE!».

Jajajaja “la has cagado PSOE”

Toéis lo saben. pic.twitter.com/3zp38KwKuC — 𝑴𝒆𝒍ania🩵 #NiTanBruta😜 (@melania0880) July 31, 2026

La escena ha avivado el debate sobre la gestión de la inmigración y el control de las fronteras, coincidiendo con el progresivo regreso de la actividad a la ciudad autónoma.

Aunque algunos establecimientos continúan cerrados, la mayoría de comercios, bares y restaurantes han reabierto sus puertas. La Confederación de Empresarios ha llamado a retomar la actividad con cautela, respaldada por el refuerzo del dispositivo de seguridad.

Alrededor de 5.000 inmigrantes permanecen todavía en Ceuta, según fuentes oficiales. Ante esta situación, el sector empresarial pide calma, responsabilidad y apoyo al comercio local mientras la ciudad trata de avanzar hacia la normalidad.

Ceuta atiende a 613 inmigrantes tras la entrada masiva desde Marruecos

Los servicios sanitarios de Ceuta han atendido a 613 inmigrantes tras la entrada irregular desde Marruecos. Del total, 12 personas tuvieron que ser ingresadas en el hospital, según el INGESA, aunque ninguna reviste gravedad. Entre los hospitalizados figuran dos bebés recién nacidos. El organismo también ha confirmado que no se ha registrado ningún fallecimiento relacionado con este episodio y que la actividad asistencial se mantiene con normalidad.