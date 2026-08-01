Un joven ceutí desmiente a Marlaska: «Aquí te dicen que todo está tranquilo pero es mentira, tenemos miedo»

Un vecino de Ceuta paró espontáneamente este sábado a un equipo de OKDIARIO desplazado a la ciudad autónoma para relatar en primera persona la situación que atraviesan él y sus vecinos en plena invasión marroquí. «Me gustaría deciros que esto es inviable», fue lo primero que dijo antes de pedir que su testimonio se emitiera «tal cual», sin cortes. «Aquí vienen y te dicen que todo está tranquilo», ha dicho desmontando la normalidad que vende el Gobierno.

Daniel Pérez, que así se identificó ante el equipo de OKDIARIO, denunció que, «por mucho que seamos multicultural y respetemos cualquier tipo de cultura», la situación actual «no hay derechos». Según relató, sus propios vecinos habrían compartido con él su inseguridad tras encontrarse a personas durmiendo en los portales de sus edificios. «La situación se hace insostenible», insistió, y lamentó que las versiones oficiales trasladen una calma que sobre el terreno no percibiría: «Aquí vienen y te dicen que todo está tranquilo».

Pérez comentó la actuación de militares y policía en las zonas más visibles de la ciudad, a los que acusó de estar «limpiando todo el centro» de cara a la llegada del presidente del Gobierno. En ese punto, el vecino de Ceuta cargó con dureza contra Pedro Sánchez, a quien responsabilizó directamente de la crisis: «El primer mierda y el que tiene la culpa de esto, porque si él no le soltara a Marruecos todo lo que pide no tendríamos este problema».

El vecino ceutí cerró su intervención agradeciendo al equipo de OKDIARIO que refleje «lo que verdaderamente» ocurre y «la frustración que tenemos los ciudadanos», antes de despedirse pidiendo precaución al equipo desplazado a la zona.