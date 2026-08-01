Tensión en el CETI de Ceuta tras intentar cientos de inmigrantes ilegales asaltarlo a la fuerza

La Policía Nacional se encuentra desplegada en el acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que cientos de personas de origen magrebí y subsahariano intentaran acceder a la fuerza. Cinco furgones del Cuerpo policial se han desplazado al centro de acogida para atender el aviso recibido desde el interior de las instalaciones, donde los trabajadores han tenido que ponerse a salvo al comenzar las trifulcas en el exterior.

La situación no ha sido controlada al completo, según han asegurado fuentes policiales a Europa Press, aunque los efectivos han logrado alejar de la puerta de acceso a los migrantes.

El CETI se encuentra saturado desde hace varios días. Este jueves ya albergababa a un millar de personas, pese a tener 512 plazas. En sus inmediaciones acampan desde ayer otros mil inmigrantes.

Sobre las 21H45 horas de este viernes, el número de personas fuera del centro de acogida se ha reducido. Quedan apenas 400, muchos de ellos origen subsahariano que están en los alrededores de la carretera ascendente que conduce al CETI.

En el CETI han dejado de acoger nuevos ingresos. Las únicas excepciones son las mujeres y las niñas. Los hombres se tienen que quedar fuera ante la saturación de las instalaciones.

Muchos de los migrantes allí presentes tratan de convencer a los agentes de Policía para que les permitan acceder al centro. Sentados en el suelo, algunos resguardados con mantas de la Cruz Roja, confiesan a Europa Press que están cansados, con hambre y sed.

Muchos de ellos han llegado a una ciudad en la que la mayoría de comercios han decidido no abrir durante este viernes por la situación que vive Ceuta, por lo que los agentes de la Policía han permitido a algunas personas acercarse al centro de acogida para rellenar botellas de agua vacías y así calmar la sed.

A pesar de que la mayoría de inmigrantes estaban tranquilos, la tensión acumulada tras una jornada sin precedentes en la ciudad autónoma ha provocado incidentes en los alrededores del CETI cerca de las 22:30 horas.

La policía ha formado un escudo con el que han comenzado a marchar desde el CETI cuesta abajo, donde se agrupaban cientos de personas. Tras los agentes han transitado cinco vehículos policiales con los que han tratado de desalojar la zona para evitar que las personas vuelvan a agolparse a las puertas del centro, como había ocurrido durante las primeras horas de la noche.

Algunos de los migrantes que estaban allí han reaccionado lanzando piedras y otros se han tirado ladera abajo para huir de la Policía.