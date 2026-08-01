Trump sobre Ceuta: «Cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la crisis migratoria en Ceuta en un ejemplo central de su discurso político durante una reunión de gabinete celebrada este viernes en Camp David. Ha calificado lo ocurrido en la ciudad autónoma española como una «catástrofe» y lo ha presentado como un anticipo de lo que, a su juicio, podría vivir Estados Unidos si los demócratas ganan las elecciones presidenciales de 2028. Respecto al Gobierno de Sánchez, ha dicho que «cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer».

Según sus palabras, ha seguido de cerca la llegada masiva de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos a Ceuta desde el jueves. Describió la escena como «la invasión de un país por cientos de miles de personas» y afirmó que «exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos».

Trump responsabiliza de la situación a las «leyes débiles» y a la «mala gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez. En particular, criticó decisiones jurídicas recientes, como la sentencia del Tribunal Supremo que impide devolver a nado a los migrantes, asegurando que «aprobaron un par de leyes, y la gente, ya saben, es inteligente y las lee desde otros países». «Nadie ha visto algo parecido», añadió, reprochando a las autoridades españolas no haber contenido el flujo.

El mandatario ha asegurado que, «cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer». «Y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por miles, por decenas de miles». Trasladó el escenario al debate interno estadounidense: si los republicanos pierden el poder, «nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante». Consideró que en territorio estadounidense el fenómeno sería «mucho más grande» y «mucho más fácil entrar», pese a reivindicar la construcción de miles de kilómetros de muro en la frontera con México y presentar la frontera actual como «la frontera más segura del mundo».

El vicepresidente JD Vance reforzó el mensaje. Calificó lo sucedido en España de «lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical». Habló de «invasión de Occidente» y dio «gracias a Dios» por la victoria electoral de Trump, subrayando que, con él en la Casa Blanca, la frontera estadounidense «ya no tiene este aspecto».

Paralelamente, el Departamento de Estado expresó su «solidaridad» con la población española ante lo que definió como una «flagrante violación de su soberanía y de sus Derechos Humanos». Deslindó a la ciudadanía del Gobierno de Sánchez, al que responsabilizó del incidente: «Este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa”»

Washington anunció que analiza posibles medidas para proteger a los estadounidenses “frente a esta amenaza” y ofreció cooperación a otros socios europeos, sin mencionar de forma expresa a España.

Horas después, Trump reiteró su tesis en redes sociales: «Lo que está ocurriendo en España, con decenas de miles de inmigrantes ilegales invadiendo el país, ya ocurrió en Estados Unidos durante la Administración de (…) Joe Biden, y volverá a ocurrir, solo que peor» si los demócratas regresan al poder. «No dejéis que nuestro país sea destruido. Votad a los republicanos y estad orgullosos de Estados Unidos», reclamó.