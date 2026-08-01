Flick lanza un dardo a Adeyemi: «En los entrenamientos le he visto mejor, hizo cosas no demasiado buenas»

Hansi Flick compareció en Birmingham ante los medios de comunicación en sala de prensa tras la disputa del primer amistoso del Barcelona en esta pretemporada y reconoció que el debut de Karim Adeyemi no fue «demasiado bueno» en el empate (2-2) contra el equipo inglés este viernes, donde comprobó que tiene un equipo con «mucha calidad», sin pensar en refuerzos.

«Creo que jugamos bien, el Birmingham tiene un equipo fuerte, empieza la temporada con un partido de Copa, y nosotros tenemos un equipo joven. Lo que he visto hoy es lo que veo en los entrenamientos», dijo en la rueda de prensa posterior al primer amistoso.

El técnico alemán formó a un equipo de canteranos en el St. Andrew’s Stadium de la ciudad inglesa. «Quizá en alguna situación faltó algo de confianza con la pelota, jugar más entre líneas. Hicimos también algunos errores en la salida de balón pero estoy contento y también el cuerpo técnico», apuntó.

Por otro lado, Flick fue preguntado por el debut de Adeyemi. «Karim, muchas cosas no fueron demasiado buenas, creo que tiene más potencial que mostrar, pero está aún en la primera semana de entrenamientos, y es normal. En los entrenamientos he visto un Karim mejor, con su velocidad y finalización, pero tiene mucho potencial y nos puede dar mucho», afirmó.

Además, el técnico azulgrana respondió a si necesita un ‘9’ en el mercado. «Tenemos mucha calidad, también con los jóvenes, tenemos gol para esta temporada, y tenemos que dar lo mejor cada día, mejorar y mejorar. Lo más importante es el equipo», apuntó, confiando en que Ferran Torres no abandone el club.

«Tuvimos contacto durante el Mundial, pero ahora tienen vacaciones y lo respetamos. Ferran es jugador nuestro y la pasada temporada ya demostró muchas veces lo importante que puede ser», añadió, lamentando la salida de Marcus Rashford también por la «situación» del Barça pero celebrando la llegada de un Anthony Gordon que está «muy enchufado» por vestir de blaugrana.

Por otro lado, Flick valoró la actuación del goleador Hamza Abdelkarim, doblete del egipcio de 18 años. «Es muy humilde, tiene buen carácter, mentalidad de dar lo mejor y tiene potencial. Como delantero tienes que estar ahí si hay una ocasión y él estuvo ahí. Le da mucha confianza para las próximas semanas», afirmó.