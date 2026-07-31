Una ceutí explota contra un colaborador de ‘En boca de todos’ tras decir que no hay miedo en Ceuta: «¡No he podido dormir!»

La tensión descontrolada en Ceuta por la avalancha masiva de inmigrantes ilegales se ha trasladado al plató de En boca de todos (Cuatro), después de que uno de los colaboradores asegurara que no se ha desatado el miedo en la ciudad autónoma. Una ceutí que ha intervenido en directo en el programa de Nacho Abad, entrevistada por una reportera, ha estallado contra el periodista que ha hecho ese comentario, y lo ha desarmado dando su testimonio sobre cómo se están viviendo realmente estas horas críticas en la ciudad española.

En apenas 24 horas, más de 60.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos han logrado acceder a Ceuta. Esta oleada masiva representa cerca del 72% de la población total de la ciudad y se ha cobrado ya la vida de al menos 34 personas, cuyos cadáveres han sido recuperados tras intentar alcanzar la costa a nado. De forma paralela, la presión en Melilla se ha saldado con la entrada de unos 400 inmigrantes durante la madrugada.

El impacto sobre la vida cotidiana de Ceuta ha sido inmediato y devastador. La actividad comercial y laboral se encuentra completamente paralizada, con la inmensa mayoría de los establecimientos cerrados por motivos de seguridad. Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno autonómico se ha visto obligado a suspender las Fiestas Patronales y la Feria de Ceuta.

Mientras tanto, miles de personas permanecen deambulando o pernoctando en plena calle y paseos marítimos, si bien a primera hora de la mañana se han empezado a registrar los primeros retornos voluntarios hacia territorio marroquí. La infraestructura de acogida se encuentra colapsada. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para 512 plazas, acoge a más de 700 personas, con otras 400 acampadas en los alrededores a la espera de ser filiadas. La tensión en la frontera se produce en un contexto marcado además por el reciente indulto concedido por el rey Mohamed VI a 1.788 presos con motivo de la Fiesta del Trono en Marruecos.

Con ese panorama, y tras escuchar a Álvaro López, periodista de elDiario.es, decir en En boca de todos que no hay «miedo» en Ceuta, una ciudadana ha estallado contra él. «Al que dice que no hay miedo, que está en el plató tan tranquilito y va a dormir esta noche en su casa: yo esta noche no he podido dormir porque en mi barrio ha habido una pelea entre ellos, ellos mismos se están peleando», ha señalado.

La vecina de Ceuta también se ha referido a la intervención policial, para aclarar en qué circunstancias están trabajando los agentes: «La Policía lo único que puede hacer es contenerlo. Están reventados. Me han echado mano en el bolso y se han ido. El policía me ha dicho ‘Mira, vamos a darnos la vuelta porque no tengo orden de detenerlos’».

Además, la ciudadana ceutí también ha aprovechado para señalar que «la mitad de la Policía se ha ido al helipuerto a recoger a Pedro Sánchez y a Marlaska, y la otra mitad está en la frontera», por lo que en las calles, el resto, está desbordado.

En cuanto a otros servicios públicos, ha indicado que también están colapsados: «Las ambulancias están para los inmigrantes. Si a mí me da un infarto, o a cualquier ciudadano de Ceuta nos pasa algo, estamos desprotegidos, tanto policial como sanitariamente».

La mujer también ha dado testimonio de cómo se está desatando la delincuencia en las calles, donde a ella misma le han intentado robar y «están apedreando coches» y «subiendo a las azoteas» de los edificios.

«Así que no me diga que no se vive con miedo. Lo que pasa es que a los de Ceuta se nos tiene que escuchar. Evidentemente, tengo miedo. Soy española, porque Ceuta jamás ha sido de Marruecos. Nos ignoráis como una puñetera mierda y desde un plato donde vosotros no estáis viviendo lo que nosotros, que estoy sudando la gota gorda. No podéis decir que no podemos vivir con miedo», ha declarado.

Finalmente, también ha contado cómo la propia reportera del programa ha vivido un momento incómodo: «A la cámara la han insultado en árabe, porque nos han pedido comida y tenían el móvil y el tabaco en la mano, y han comprado en la tienda más teléfonos móviles».