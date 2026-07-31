El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley pierden la demanda por privacidad y afrontan un millonario pago de costas

El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley, entre otros rostros conocidos, llevan varios meses inmersos en un largo proceso judicial. En enero de 2026, presentaron una demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editorial de Daily Mail y Mail on Sunday, al que acusaban de haber obtenido información privada de sus vidas, de forma ilícita, durante al menos dos décadas. En la denuncia se recogían supuestas prácticas ilegales como la interceptación de mensajes del buzón de voz, la escucha de llamadas telefónicas, el acceso a registros privados y la contratación de investigadores para recopilar información personal.

A pesar de que confiaban plenamente en la victoria, el desenlace ha sido otro muy diferente. Los tribunales británicos han rechazado las pretensiones de los demandantes al considerar que las acusaciones no habían quedado suficientemente acreditadas y que gran parte de ellas se sustentaban en sospechas, sin pruebas concluyentes que las respaldaran. A lo que se suma que la defensa de ANL aportó explicaciones sobre el origen de cada uno de los artículos impugnados.

Como consecuencia de esta resolución, el hijo del rey Carlos III, Elton John, Elizabeth Hurley y el resto de demandantes podrían verse obligados a asumir un importante desembolso económico en concepto de costas judiciales. Según informó la BBC, ANL cifra en 34,5 millones de libras (unos 40,24 millones de euros) los gastos derivados de su defensa, una cantidad cuya distribución y eventual pago dependerán de la decisión que adopten los tribunales en relación con las costas del procedimiento. No obstante, si lo consideran oportuno, será el pago que deberán abonar los seis demandantes. Aun así, cabe destacar que Anthony KC, el abogado de los solicitantes, explicó que todos ellos tenían contratado un seguro por si perdían, el cual cubría hasta 18,9 millones de euros, por lo que la cantidad que tendrán que pagar finalmente se quedaría en 21,35 millones de euros. Aun así, es probable que todos ellos tengan una economía que les permita hacer frente a dicho pago. De hecho, según The Sunday Times, el cantante Elton John posee una fortuna que supera los 640 millones de dólares.

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Lejos de optar por el silencio, Vanity Fair ha publicado un comunicado emitido por el príncipe Harry y otros de los demandantes que expresaban cómo se sentían tras la derrota. «Los esfuerzos realizados por el tribunal para exculpar al Mail son tan escandalosos como totalmente injustificados. Hemos acudido a este tribunal para obtener justicia y para que los responsables rindan cuentas. Pero no hemos conseguido ni uno ni lo otro», señalan.

A día de hoy, el procedimiento judicial continúa su curso y todavía no existe una resolución definitiva sobre este asunto. Será el Tribunal Superior el encargado de determinar tanto el importe final de las costas como las condiciones en las que deberán ser abonadas por las partes implicadas.