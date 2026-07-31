Es oficial: las aceitunas y otros productos en conserva, como los pepinos en vinagre, cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026
Para estos encuertidos cambia para siempre la forma en la que se realiza un control de su calidad
Qué significa el proverbio africano sobre la resiliencia: "Si las raíces son profundas, un árbol no tiene por qué temer al viento"
Hervir hojas de laurel con ramitas de canela y clavo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
¿Por qué las pantallas de televisión se miden en pulgadas y en diagonal, y a cuántos centímetros equivalen?
En España, los encurtidos son uno de los platos de picoteo más tradicionales que existen, ya sea tomando algo en la terraza de un bar, en casa o como acompañamiento de las comidas. Sin embargo, dada la costumbre que tenemos de comerlas, somos muy exigentes con la calidad de estos encurtidos, y la forma de control alimenticio para estos alimentos ha cambiado en 2026.
Resulta vital realizar un exhaustivo control sobre los alimentos, con el fin de comprobar que lo que llevamos a la mesa no es cualquier cosa, y es apto para poder ser consumido. Es por ello que los expertos han cambiado la forma de controlar estos alimentos, obligando a los productores a ofrecer determinados datos en sus etiquetas.
¿Qué información deben mostrar las etiquetas de la comida?
Para todos los productos en general, la legislación vigente les obliga a mostrar sí o sí la denominación, la lista de ingredientes y la información nutricional. De forma adicional, se incluyen también datos clave sobre alérgenos, la cantidad neta de producto que proviene en el envase y las fechas de caducidad y envasado.
Estos cambios, que se implementan a partir de ahora, van a modificar lo siguiente: la denominación del producto debe incluir a partir de ahora la palabra aceitunas o aceitunas de mesa, además de su forma de presentación y su categoría comercial. Asimismo, debe indicarse el color del producto, salvo cuando el envase sea transparente y permita observar claramente el contenido.
Sin embargo, el cambio más importante en lo que a España se refiere afecta a las aceitunas rellenas. La denominación deberá seguir la siguiente fórmula: «Aceituna rellena de…», que deberá ser completada con el ingrediente con el que se rellene la aceituna. Por ejemplo, cuando el relleno sea una pasta y no un trozo íntegro del ingrediente, también deberá verse reflejado este matiz en la lista de ingredientes.
¿Qué va a cambiar en los encurtidos en vinagre?
La normativa en España incorpora o aclara varios ingredientes que sí pueden emplearse para recetas de conserva en vinagre, entre ellos los pepinillos o las cebolletas, encurtidos utilizados a diario por cientos de miles de españoles, ya sea para consumirlos solos o como acompañamiento.
Asimismo, la normativa también matiza cómo debe realizarse la producción del propio vinagre, entre ellos algunos zumos de frutas, zumos concentrados y distintas preparaciones de mosto de uva. De la misma forma, admite el uso del mosto de uva fresca en determinados vinagres protegidos por una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, siempre y cuando el procedimiento esté contemplado en sus condiciones específicas.
Temas:
- Alimentación
- Comida