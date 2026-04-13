Éste es el único encurtido del mundo declarado Indicación Geográfica Protegida: proviene de Castilla-La Mancha

Dentro de la muy variada gastronomía española, hay cientos de recetas e ingredientes que se usan en miles de platos en todas las comidas del día. Entre desayuno, comida y cena se reparten la mayoría de estas recetas. Pero si hay algo muy típico español es el aperitivo; de ahí salen mil platos, pero solo uno ha sido declarado Indicación Geográfica Protegida. Son las berenjenas de Almagro, en Ciudad Real.

Cada zona de España a la que se vaya tiene sus propias recetas para el aperitivo. Desde tapas por toda la geografía, a gildas en el País Vasco, salmorejo en el sur a una ración de bravas en la capital española. Castilla-La Mancha, por supuesto, que no iba a ser menos que ninguna de estas comunidades y cada una de sus cinco provincias tiene sus propias versiones del aperitivo. Pero si algo destaca en toda la comunidad castellanomanchega son las berenjenas de Almagro. Cultivadas en la zona del Campo de Calatrava desde hace siglos por las mismas generaciones de agricultores, ha provocado que la berenjena produzca su propia semilla única que ha hecho que se cree una variedad de berenjena distinta a todas, denominada Dealmagro.

Esta singularidad de la berenjena de Almagro ha hecho que las legislaciones europeas y españolas hayan querido proteger al producto y a los agricultores que lo cultivan declarándolo Indicación Geográfica Protegida. La zona geográfica que constituye la producción de la berenjena de Almagro está formada por 6 municipios distintos. Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Valenzuela de Calatrava y Viso del Marqués son los pueblos de la provincia que cuentan con las características necesarias y la variedad de berenjena para producir la berenjena de Almagro. Así que ya sabes, si pasas algún día por Ciudad Real, para en algún municipio de la zona del Campo de Calatrava y pídete algo de beber con una berenjena encurtida.