Aperitivos de Samantha Vallejo-Nágera: ideas fáciles para sorprender
Ideas de aperitivos de Samantha Vallejo-Nágera, fáciles y deliciosos para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión.
Aperitivos con pan de molde
Aperitivos con queso de cabra
Aperitivos con edamame
Los aperitivos son la mejor forma de empezar cualquier comida con buen pie, y si hay alguien que sabe cómo hacerlos fáciles, originales y con estilo, esa es Samantha Vallejo-Nágera. Sus recetas destacan por combinar ingredientes sencillos con presentaciones resultonas, perfectas para sorprender sin pasar horas en la cocina. En esta selección reunimos cinco aperitivos ideales para cualquier ocasión: rápidos, sabrosos y pensados para disfrutar y compartir sin complicaciones.
Sandía, queso light y albahaca
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Aperitivo fresco
Tiempo de preparación: ~10 min
Porciones: 4
Calorías aprox.: 120 kcal por persona
Este aperitivo es frescura pura. Solo necesitas cubitos de sandía jugosa, hojas de albahaca recién lavadas y queso ligero en cubitos para equilibrar sabor. Samantha propone mezclar estos ingredientes y emplatarlos de forma sencilla pero vistosa. Ideal para días calurosos o como entrante ligero antes de platos fuertes.
Lo mejor de esta opción es que es súper acorde con todos los estilos: rápido de hacer, saludable y con una presentación elegante que recuerda a las ideas de Aperitivos Fríos, perfectos para sorprender sin complicarse.
Endivias, queso azul y cebollino
Tipo de cocina: Mediterránea / Europea
Tipo de comida: Aperitivo sofisticado
Tiempo de preparación: ~15 min
Porciones: 4
Calorías aprox.: 150 kcal por persona
Si quieres algo con un toque más «gourmet», esta receta lo tiene. Samantha combina endivias crujientes con queso azul potente y cebollino fresco. El resultado es un contraste perfecto de texturas y sabores: amargo, cremoso y aromático.
Encaja muy bien en fiestas o cenas donde quieres ofrecer un aperitivo más elaborado sin perder sencillez — ¡y bastante en línea con ideas de Aperitivos Baratos que parecen de chef pero cuestan poco!
Croquetas de berenjenas
Tipo de cocina: Casera / Confort
Tipo de comida: Aperitivo caliente
Tiempo de preparación: ~30–40 min
Porciones: 4–6
Calorías aprox.: 220 kcal por porción
Un clásico reinventado: Samantha presenta croquetas de berenjenas sin bechamel, con patata cocida y queso feta, rebozadas en panko para lograr un crujiente delicioso. Se fríen hasta dorarse y se pueden acompañar con una mahonesa ligera al vinagre de Jerez.
Estas croquetas son perfectas si quieres algo con cuerpo que mantenga la temática de aperitivos pero con un extra de textura. Se acercan al concepto de Aperitivos Hojaldre Salados por ser bocados que fascinan a todos.
Patatitas rellenas de queso de cabra
Tipo de cocina: Casera / Comfort food
Tipo de comida: Aperitivo para picar
Tiempo de preparación: ~25 min
Porciones: 6–8
Calorías aprox.: 280 kcal por persona
Estas patatitas rellenas son un aperitivo sustancioso y muy sabroso: pequeñas patatas asadas rellenas de queso de cabra francés y gratinadas al horno hasta dorar la superficie.
Son perfectas para acompañar con una bebida o servir como parte de una mesa con diferentes bocados; además combinan muy bien si quieres jugar con texturas al estilo de Aperitivos Cucuruchos, añadiendo un toque original a tu presentación.
Chips de batata y calabaza
Tipo de cocina: Saludable / Snack
Tipo de comida: Aperitivo crujiente
Tiempo de preparación: ~20 min
Porciones: 4
Calorías aprox.: 160 kcal por persona
Para algo más ligero y crujiente, Samantha propone hacer chips caseros de batata y calabaza. Solo necesitas cortar las verduras finas, sazonarlas con tu toque favorito y hornearlas hasta que queden crujientes.
Este aperitivo es ideal para picar mientras charlas o para ofrecer como alternativa más sana entre opciones más densas. Su estilo recuerda ideas de Aperitivos Dátiles en el sentido de añadir variantes saludables y sabrosas.
Puedes combinar varios de estos aperitivos en una mesa de degustación para sorprender a tus invitados con una mezcla de sabores, texturas y temperaturas.