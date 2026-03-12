Bacalao a la romana: receta crujiente y fácil paso a paso
Descubre cómo hacer bacalao a la romana crujiente y dorado, perfecto como aperitivo o plato principal. Anota los pasos.
En muchos bares puede verse y disfrutar de una rica tapa de bacalao rebozado y frito, muestra de la gastronomía tradicional española. No es difícil de elaborar en casa, solo hacer falta un buen ingrediente principal, ya sea bacalao en salazón, fresco o congelado. En caso de elegir la opción en salazón, es fundamental saber bien cómo desalar bacalao correctamente, ya que si no se hace bien el pescado puede quedar demasiado salado. El proceso no es complicado, pero sí requiere tiempo y paciencia para que el bacalao tenga el punto perfecto.
Ingredientes para hacer bacalao a la romana
Para preparar esta receta para unas cuatro personas, necesitarás ingredientes muy sencillos:
Si te gusta la cocina internacional, tienes que saber qué es el bacalao skrei, un bacalao noruego muy apreciado por su carne firme y su sabor suave.
Modo de preparación
- Lo primero es secar bien el bacalao con papel de cocina. Con ello conseguirás que el rebozado no se desprenda del pescado.
- Luego cortamos en trozos de un tamaño medio.
- En un plato se coloca la harina y en otro unos huevos batidos.
- Iremos pasando los trozos de bacalao primero por harina y luego por huevo.
- En una sartén grande se pone abundante aceite de oliva a calentar. Cuando esté bien caliente, se añaden los trozos de bacalao.
- Se fríen durante unos minutos por cada lado, hasta que el exterior esté dorado. Debe quedar crujiente por fuera y jugoso por dentro.
- Poner los trozos en papel de cocina para evitar el exceso de grasa.
Consejos para que quede perfecto
Hay algunos pequeños trucos que marcan la diferencia al preparar bacalao a la romana.
- El primero es la temperatura del aceite. Si está demasiado frío, el rebozado absorberá aceite y quedará pesado. Si está muy caliente, se dorará demasiado rápido. Lo ideal es un aceite bien caliente pero sin que llegue a humear.
- Otro detalle importante es no llenar demasiado la sartén. Si se ponen demasiados trozos a la vez, la temperatura del aceite baja y el resultado no será tan crujiente.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 420 calorías por ración
Tipo de cocina: cocina española
Tipo de comida: plato principal de pescado
El bacalao a la romana es fácil de hacer, no te lleva nada de tiempo y está riquísimo. Con poquitos ingredientes y una forma de cocinarlo muy simple, queda crujiente por fuera y jugoso por dentro. Ideal para una comida en familia, una cena relajada o hasta como aperitivo.