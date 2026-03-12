Turbinas de bacalao: receta original y fácil para sorprender

Entre las múltiples formas de cocinar bacalao en casa, destacamos aquí una receta muy vistosa en el plato, sobre todo por la forma en que se presenta el bacalao, en forma de rollos o espirales, turbinas como dice la receta. Puedes utilizar para esta receta bacalao fresco, o congelado o bien en salazón. En este último caso es muy importante saber cómo desalar bacalao correctamente. Con ello el pescado tendrá la textura adecuada antes de cocinarlo.

Ingredientes para preparar turbinas de bacalao

Para hacer esta receta para unas cuatro personas necesitarás ingredientes muy sencillos:

4 lomos de bacalao desalado

2 patatas medianas

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 ml de nata para cocinar

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco (opcional)

Entre las versiones más modernas sobre este pescado, siempre puedes mirar qué es el bacalao skrei.

Cómo hacer turbinas de bacalao paso a paso

Lo primero es secar bien los lomos de bacalao con papel de cocina. Después se cortan en tiras largas que se puedan enrollar con facilidad. Cada tira se enrolla sobre sí misma formando una especie de espiral. Esa forma es lo que da nombre a la receta. Para que no se abran mientras se cocinan, se pueden sujetar con un palillo. Sofríe cebolla en tiras en una sartén con un poquito de aceite. Agrega los ajos y sigue con el sofrito. Deberían verse dorados, pero con cuidado de que no se quemen. Pela y corta las patatas en rodajas, tipo panaderas. Las puedes freír a baja temperatura o bien cocerlas en agua y sal. Cuando el sofrito esté listo, se colocan las turbinas de bacalao en la sartén. Se cocinan a fuego medio durante unos minutos. Agrega nata líquida y termina de cocinar el pescado, sin pasarte. La salsa tiene que ser cremosa. Rectifica el punto de sal del conjunto, sabiendo que el bacalao en sí puede tener su propio toque salado. Un poco de perejil fresco picado por encima queda muy bien para darle color al plato. Es una receta sencilla pero con una presentación muy vistosa.

Algunos trucos para que quede perfecto

, así que conviene no dejarlo demasiado tiempo al fuego. Otro detalle importante es utilizar un buen aceite de oliva. En recetas tan sencillas el sabor de los ingredientes marca bastante la diferencia.

Otras recetas muy conocidas con bacalao

Hay muchas ideas a la hora de cocinar este versátil pescado en casa. Entre ellas, te destacamos estas dos:

En la parte de Andalucía, al sur de España, destacan los buñuelos de bacalao receta andaluza. Son pequeñas bolitas fritas con una masa muy esponjosa que suelen servirse como tapa o entrante.

Si te gusta el sabor a mar, no te pierdas el bacalao en salsa marinera receta.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 390 calorías por ración

Tipo de cocina: cocina española

Tipo de comida: plato principal de pescado