Qué es el bacalao skrei características y cómo cocinarlo

Para los aficionados al bacalao, es posible haber oído hablar del llamado Bacalao Skrei, muy valorado en la cocina europea. Se trata de un pescado salvaje que habita los mares de Barents, en Noruega. Por su alta movilidad y sus migraciones, tiene una fuerte musculatura, lo que aporta una textura más interesante para cocinar y comer que el bacalao común. Eso es exactamente lo que significa la palabra «skrei», es decir, «viajero».

Un pescado de temporada muy esperado

Una de las cosas que hace tan especial al Skrei es que no está disponible todo el año. Su temporada es bastante corta: normalmente se puede encontrar fresco entre enero y abril. Durante esos meses llega a los mercados y restaurantes europeos, y muchos cocineros aprovechan para incluirlo en sus menús.

A nivel nutricional, este pescado está sometido a altísimos controles sanitarios y de calidad, lo que garantiza que llegue al consumidor final con todos los parámetros exigibles.

Cómo es el bacalao Skrei

El Skrei tiene algunas características que lo diferencian claramente de otros pescados.

Ten cuidado con el tiempo de cocción, no es interesante sobrepasar, pues la textura podría parecer seca.

Este pescado brilla por sí solo, así que ingredientes simples como aceite de oliva, ajo, limón o hierbas frescas funcionan de maravilla.

Y si el lomo tiene piel, aprovéchala. Cocinar primero ese lado ayuda a conseguir un toque crujiente que queda espectacular.