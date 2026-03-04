Recetas de postres

Tarta Sacher en Thermomix: receta fácil y esponjosa con cobertura perfecta

Tarta de chocolate
Tarta sacher thermomix.
Prepara una tarta Sacher en Thermomix esponjosa y con cobertura de chocolate perfecta, paso a paso y sin complicaciones.

La tarta Sacher es uno de esos dulces que cuando aparece en la mesa, sabes que algo bueno viene. Es una tarta de chocolate con un matiz que ha ido ganando los ingredientes y con todos esos complementos que la intensidad que la hace tan conocida. Aunque nació en Austria y hace años, hoy en día es uno de esos dulces que puedes encontrar prácticamente en cualquier rincón del mundo.

Además, hacerla en casa mismo no es tan difícil como parece. Si tienes un Thermomix, la mezcla se complicará un poco más porque el ritmo de la Thermomix hace toda la mezcla de los ingredientes y obtener una masa sin esfuerzo.

Ingredientes

Para preparar esta tarta Sacher en Thermomix no necesitas nada raro. Son ingredientes bastante normales que es fácil tener en casa.

Para el bizcocho

  • 120 g de chocolate negro para postres

  • 120 g de mantequilla

  • 100 g de azúcar

  • 4 huevos

  • 120 g de harina

  • 1 cucharadita de levadura química

  • 1 pizca de sal

Para el relleno

  • 200 g de mermelada de albaricoque

Para la cobertura

  • 150 g de chocolate negro

  • 120 ml de nata para montar

  • 30 g de mantequilla

Cómo hacer tarta Sacher en Thermomix

1. Preparar el chocolate

  1. Empieza colocando el chocolate en el vaso de la Thermomix y tritúralo durante unos segundos hasta que quede bien picado.
  2. Después añade la mantequilla y programa unos minutos para que se derrita con el chocolate. La idea es conseguir una mezcla suave y cremosa.

2. Preparar la masa

  1. Añade el azúcar y mezcla bien. Luego incorpora los huevos uno a uno mientras el robot sigue funcionando.
  2. Cuando todo esté mezclado, añade la harina, la levadura y la pizca de sal. La masa debería estar uniforme y sin grumos.

3. Hornear el bizcocho

  1. Pasa la masa a un molde previamente engrasado y mételo al horno a 180 °C durante unos 30 o 35 minutos.
  2. Cuando el bizcocho esté cocinado, enfríalo bien. Sabrás que está hecho al introducir una brocheta limpia, que tendrá que salir seca.

El relleno que le da el toque especial

Cuando tengas tu bizcocho frío, córtalo por la mitad de forma horizontal. Por con una espátula la mermelada y cubre con la otra mitad.

Cómo hacer la cobertura de chocolate

Ahora viene una de las mejores partes: la cobertura.

  1. Pon el chocolate troceado en el vaso de la Thermomix junto con la nata y caliéntalo unos minutos para que se funda.
  2. Cuando esté todo bien mezclado, añade la mantequilla y mezcla otra vez. Esto ayuda a que la cobertura quede más brillante y suave.
  3. Después solo tienes que verter el chocolate sobre la tarta y repartirlo bien por toda la superficie.

Ese acabado brillante es una de las cosas que hacen que la tarta Sacher sea tan famosa.

    Trucos sencillos para que quede perfecta

    Hay algunos detalles pequeños que pueden marcar bastante la diferencia en el resultado final.

    • No abras el horno mientras el bizcocho se está cocinando.
    • Enfría bien antes de cortarlo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 25 minutos
    Tiempo de horneado: 35 minutos

    Porciones: 8 personas

    Información nutricional aproximada por porción:
    Calorías: 420 kcal

    Tipo de cocina: repostería internacional

    Tipo de comida: postre

