El Senado impulsa una declaración condenando las «deportaciones ilegales» de niños de Ucrania a Rusia

Todos los grupos del Senado han firmado una declaración institucional para condenar «las deportaciones ilegales de los niños y niñas de Ucrania a Rusia, las adopciones ilegales, la militarización y las acciones para borrar la identidad personal y nacional de los menores».

Así consta en el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que el Senado también exige que «de manera incondicional» se ponga fin a esas prácticas y que todos los menores ucranianos regresen de manera inmediata, garantizando su protección, repatriación y reunificación familiar.

Los partidos que conforman la Cámara Alta se comprometen a poner en marcha iniciativas para visibilizar y denunciar las deportaciones y contribuir al retorno de todos los menores ucranianos.

Se trata de un compromiso que alcanzó el presidente del Senado, Pedro Rollán, en la reunión de trabajo que lleva manteniendo estas últimas semanas con representantes ucranianos, como la embajadora Yuliia Sololvska, con quien impulsó una hoja de ruta para reforzar el apoyo institucional.

«Hacia una paz justa»

Rollán ha subrayado su compromiso con la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional, en un contexto marcado por la proximidad del cuarto aniversario de la invasión rusa.

Durante el encuentro, el presidente del Senado ha condenado enérgicamente la agresión iniciada por Rusia, calificándola de injustificada y contraria a los principios fundamentales del orden internacional. También ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano y ha trasladado sus condolencias por las víctimas civiles de los ataques, especialmente aquellos que han afectado a infraestructuras críticas y a la población más vulnerable.

Asimismo, ha destacado la importancia de avanzar hacia una paz justa y duradera, basada en la voluntad del pueblo ucraniano y sin concesiones que supongan la pérdida de soberanía o territorio, y ha subrayado que, cualquier solución diplomática debe respetar plenamente la independencia y los derechos de Ucrania.

Ambos dirigentes han valorado positivamente el acuerdo para la concesión de un préstamo de hasta 90.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, así como las iniciativas destinadas al uso de activos rusos congelados para contribuir a la reconstrucción del país.

En este sentido, el presidente del Senado ha insistido en su apoyo a que sea el agresor quien asuma la responsabilidad económica y jurídica por los daños causados.

Declaración Institucional

Las autoridades ucranianas registraron en 2014 los primeros casos de traslado de menores de internados de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, a suelo ruso, que fueron denunciados por la comunidad internacional, cuando Moscú se anexionó Crimea.

Más tarde, miles de niños y niñas de la ciudad destruida de Mariúpol fueron separados de sus padres. Otros cientos de menores fueron enviados a sanatorios rusos durante la ocupación rusa de partes de las regiones de Járkiv y Jersón, en el verano de 2022.

Desde las primeras semanas de la actual guerra de Rusia contra Ucrania son numerosos los testimonios y las informaciones, no sólo del gobierno ucraniano, también de organizaciones no gubernamentales y otras como la Asamblea General de la ONU, que han venido denunciando la deportación masiva de miles de menores ucranianos a territorio ruso y solicitando medidas al respecto.

Más de 20.000 niños y niñas ucranianos han sido trasladados a la fuerza o deportados a Rusia, aunque las autoridades ucranianas estiman que la cifra real puede ser mayor. Los menores viven aterrorizados. Son sometidos a programas de entrenamiento paramilitar, así como a programas de reeducación y propaganda destinados a borrar su herencia nacional.

Son sometidos a procesos de adopción por familias rusas con la intención de borrar su identidad original, tanto familiar como nacional. Son considerados «trofeos de guerra», lo que además de ser una aberración, es una práctica que viola el derecho internacional.

El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el Presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin y la Comisionada para los Derechos del Niño de la Presidencia de la Federación Rusa por presuntas violaciones de las normas de la guerra y la deportación ilícita de menores desde los territorios ocupados de Ucrania a la Federación de Rusia.

La Unión Europea, más de 42 países, la Asamblea General de la ONU, entre otros muchos, se han sumado a la petición a Rusia para que devuelva inmediatamente y sin condiciones a los menores ucranianos deportados ilegalmente desde Ucrania a la Federación Rusa, así como la información sobre su paradero y acabar con el cambio de identidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado a Rusia responsable de infracciones «sistémicas y normativas» del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellas el traslado forzoso de menores ucranianos a Rusia en sentencias tan relevantes como la del 9 de julio de 2025, entre otras.