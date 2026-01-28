El Senado avisa a Sánchez que habrá «consecuencias jurídicas» si no comparece en el Pleno sobre Adamuz

Pedro Rollán, presidente del Senado, ha instado a Pedro Sánchez a comparecer en el Pleno extraordinario de este jueves para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se han cobrado la vida de 46 personas. En un carta remitida a su despacho en Moncloa, Rollán advierte de las de «consecuencias jurídicas» que tendría su incomparecencia.

Según el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, en caso de que el líder socialista del Gobierno decida no acudir a la comparecencia y lo haga «sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan».

En tal caso, prosigue Rollán en su misiva, «la presente citación y su notificación se tendrán por realizadas y plenamente eficaces a los efectos legales oportunos, dejándose constancia en el expediente y dándose traslado a la Mesa del Senado y, en su caso, a la Junta de Portavoces para la adopción de las decisiones que correspondan».

A renglón seguido, sostiene el jefe de la Cámara alta que todo ello «se entiende sin perjuicio de las potestades de orden y organización de la Presidencia del Senado y de las previsiones aplicables en el ámbito parlamentario».

Lo cierto es que, en caso de no asistir, recuerda también en su escrito que Sánchez estaría incumpliendo con los artículos 110 y 111 de la Constitución española que instan al Gobierno y a cada uno de sus miembros a someterse «a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras». También, estaría quebrantando los artículos 70 y 182.1 del Reglamento del Senado.

Puente sí comparece

El Partido Popular, que cuenta con la mayoría del Senado, había citado tanto al presidente socialista del Gobierno como al ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar y aportar información sobre los trágicos accidentes ferroviarios en las líneas de alta distancia y Rodalies.

De hecho, Sánchez, que ya adelantó que rehusaba a comparecer en la Cámara Alta, advirtió que lo haría únicamente el próximo 11 de febrero en el Congreso de los Diputados y a petición propia. En cualquier caso, el presidente de la Cámara Alta ha mandado a Moncloa su carta para que quede sustanciada la notificación. Con ello, deja también constancia de que, en caso de no acudir, el Senado podrá decidir adoptar cualquier otra alguna decisión.