Audrey Pascual hace historia en los Juegos Paralímpicos y conquista su segundo oro
Audrey Pascual ha conquistado la medalla de oro en combinada al imponerse por 46 centésimas a la alemana Anna-Lena Forster
Es su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras el oro en supergigante y la plata en descenso
Audrey Pascual sigue imparable en los Juegos Paralímpicos y conquista el oro de supergigante
La esquiadora española Audrey Pascual ha hecho historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno al conquistar la medalla de oro en combinada. Era su gran objetivo y lo consiguió. Después de imponerse en supergigante, la madrileña ha logrado el oro en combinada al vencer a la alemana Anna-Lena Forster por sólo 46 centésimas. Es su tercera medalla en estos Juegos tras el oro en supergigante y la plata en descenso.
Audrey Pascual, de 21 años, encarriló el triunfo en la primera manga, la del supergigante, en la que marcó el mejor tiempo con 1:21.88, algo más de dos segundos menos que la otra favorita al oro, la alemana Anna-Lena Forster, que hizo 1:24.70.
En la segunda manga, la del eslalon, la española, que salió la última, no tuvo que arriesgar, y más al ver que las estadounidenses Anna Soens y Saylor O’Bryen se cayeron y acabaron descalificadas. Hizo una bajada segura, evitó complicarse y marcó en meta un tiempo de 49.34, el cuarto mejor del eslalon, con un total de 2:11.22, solo 46 centésimas menos.
Segunda fue la otra favorita al triunfo, la alemana Anna-Lena Forster, con un total de 2:11.68, y tercera, por tercera vez consecutiva, la china Sitong Liu, con 2:14.53, que parece abonada al bronce en Italia. Ésta es la tercera medalla de Audrey Pascual en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina tras el oro en supergigante y la plata en descenso.
Desde la grada, un día más, estuvieron animando emocionados sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos y Teresa Silva y Carlos Rolandi, creadores de la Fundación También y descubridores de la deportista cuando apenas tenía 11 años y vieron en ella un potencial y una actitud que les dejó sorprendidos.
La joven madrileña, en su primeros Juegos, no está sintiendo la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia. A Cortina d’Ampezzo ha llegado, junto a su inseparable entrenador, Jaime Hernández, tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, 17 medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito.
Temas:
- Juegos Paralímpicos