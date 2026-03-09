Audrey Pascual sigue imparable en los Juegos Paralímpicos y conquista el oro de supergigante

La esquiadora española Audrey Pascual logró este lunes la medalla de oro en supergigante, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina. España vuelve a conseguir un oro tras 12 años sin lograrlo. Jon Santacana y Miguel Galindo lograron el último oro español en los Juegos de Sochi 2014.

Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla de los Juegos. Lo hizo en Cortina d’Ampezzo, con el imponente macizo de los Dolomitas de fondo, tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

Audrey inició el descenso la segunda, por detrás de la china Wenjing Zhang, que fue descalificada al no terminar la carrera. Hizo una carrera limpia, sin errores y asegurando las curvas para no perder el equilibrio. Su buen crono obligó a sus rivales a arriesgar para mejorar ese tiempo. Una de esas rivales era la alemana Anna-Lena Forster, gran dominadora del circuito los últimos años y que también aspiraba al oro. Salió la quinta y fue descalificada al salirse de la pista en el descenso, poniendo en bandeja el triunfo a la española.

Desde la grada, emocionados, estuvieron siguiendo las evoluciones de Audrey sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos. En total, 35 personas que quisieron pasar unos días junto a la joven esquiadora y arroparla en su sueño paralímpico. La gran mayoría de ellos portando banderas de España y unas inconfundibles gorras rosas hechas para la ocasión con el nombre de Audrey.

La joven madrileña, en sus primeros Juegos, no está sintiendo la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia. A Cortina d’Ampezzo ha llegado tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito. De esta forma, España agranda su palmarés en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hace unas semanas, tanto Ana Alonso como Oriol Cardona hicieron historia con tres medallas, una de ellas juntos. Ahora, Pascual sigue sumando para que el deporte español deje huella en tierras italianas.