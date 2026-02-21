¡Ana Alonso y Oriol Cardona ganan el bronce en el relevo mixto de esquí de montaña de los JJOO de Invierno!

Ana Alonso y Oriol Cardona han ganado la medalla de bronce en el relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno, algo que supone otro hito para el deporte español. España vuelve a conseguir otra medalla en la cita que se celebra en Milán-Cortina con dos grandes ya del olimpismo, la andaluza y el catalán y completan la mejor participación de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno de toda la historia.

Esto es otra vez historia del deporte de nuestro país, ya que ganar una medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno es algo raro en España. Hasta ahora, sólo cinco deportistas españoles habían ganado medalla en la historia de estos JJOO. Ahora son siete y además Ana Alonso y Oriol Cardona repiten como ganadores de medalla.

La modalidad en la que se ha vuelto a conseguir una medalla olímpica en los Juegos de Invierno es la de relevos mixtos de esquí de montaña, una modalidad similar en la que el jueves se consiguieron las dos medallas, una de oro con Oriol Cardona.

La prueba, durísima y con una duración de 27 minutos, se disputó en un circuito similar al del sprint (el del jueves), aunque más largo, con más subida, sin rombos y un último tramo -posterior al descenso- en el que había que calzarse de nuevo la ‘piel de foca’, antes de dar el relevo; en la que empiezan las mujeres y en la que ambos integrantes del dúo completan, alternándose, dos postas.

Cada equipo estuvo formado por una mujer y un hombre, de ahí relevos mixtos, en una modalidad que el Comité Olímpico Internacional integró por primera vez en estos Juegos. Cada esquiador cubrió dos vueltas, teniendo dos ascensos y dos descensos.

¡Otro bronce para España!

Comenzó Ana Alonso la prueba, de menos a más, llegando al primer relevo (tras siete minutos) en cuarto lugar, que pudo ser mejor posición (segunda), sino fuera por un pequeño problema en la última transición, justo cuando tenía que darle el relevo a Oriol Cardona. El catalán, histórico oro para España el pasado jueves, remontó tiempo y dio su relevo a Ana Alonso en tercera posición, sacando 18 segundos a la pareja italiana. Sin embargo, la granadina sufrió muchísimo en su relevo, con un cansancio tremendo, perdió toda la ventaja y cuando le cedió el último testigo a Oriol Cardona iba ya quinta, muy cerca de Estados Unidos e Italia.

Lo arregló el catalán con una participación brutal en su último relevo, remontando todo el tiempo, asegurando el bronce, sacando ¡17 segundos! a la pareja estadounidense, tiempo clave para asegurar la medalla para España. Hubo sufrimiento hasta el final para saber si éramos bronce, porque Alonso vio una tarjeta amarilla por penalización. Se sacaron 15 segundos en línea de meta a Estados Unidos, tiempo suficiente pese a ese castigo, que se quedó en tres.

Ana Alonso y Oriol Cardona ganan así dos medallas cada uno (dos bronces la andaluza, oro y bronce el catalán) en una semana fantástica para España en los Juegos Olímpicos de Invierno, los mejores de toda la historia para nuestro país.