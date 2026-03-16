Laporta recibe la felicitación de Puigdemont: «Es una persona extraordinaria, le aprecio mucho»

Joan Laporta vive unas horas muy felices. Reelegido de forma clara como presidente del Barcelona, celebra y celebra el apoyo de los socios culés, ahora mayoritario. El electo presidente de la entidad azulgrana -que no volverá a ser presidente a todos los efectos hasta el 1 de julio- ha desvelado que Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y fugado de la justicia española, ha sido una de las personalidades que le ha llamado para felicitarle por su triunfo ante Víctor Font.

«Las felicitaciones todas son muy bien recibidas, porque la gente lo hace de corazón», ha dicho Joan Laporta un día después del triunfo en las elecciones, destacando él mismo una felicitación diferente y especial. «Me ha llamado Carles Puigdemont desde Waterloo. Se ha alegrado mucho de que ganáramos las elecciones. A Carles le aprecio mucho. Es una persona extraordinaria», ha comentado Laporta.

Ya en el plano de futuro, el presidente culé ha deseado «ganar muchos títulos» y que se haga «jugando bien, que es lo que más ilusiona». Cuando llegue a 2031, hasta donde llega este mandato, Laporta habrá cumplido 17 años al frente de la entidad azulgrana. Para él es «maravilloso» y se eligió como «el presidente del mejor Barça de la historia».

Por su parte, sobre el Camp Nou, Laporta se pone «a medio mandato» (sobre 2028/2029) que esté terminado «del todo» el estadio: «Quiero poder decir al final del mandato que hemos hecho el trabajo que se tenía que hacer, que hemos devuelto la alegría que permite decir que el Barça ha entrado dentro de la normalidad económica».

Joan Laporta ha explicado que ha podido vivir estas últimas semanas el fútbol desde otro punto de vista, en la grada, y que de regreso en el palco «no será lo mismo: nos hemos podido soltar en muchos momentos cuando hay un ambiente fantástico».